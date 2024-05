Debout comme un cierge savamment mis sur un chandelier en cuivre, l'inculpé de coups et blessures volontaires ayant causé un arrêt de travail de seize jours, est, paradoxalement en pleine ire.Le paradoxe est que la victime est calme, malgré les coups reçus et le préjudice subi. Malika Djabali, la présidente d'audience regarde droit devant elle, comme si elle surveillait l'apparition du croissant lunaire annonçant Ramadhan. Elle est vraiment out! Ssans sortir de la salle d'audience car, elle tient à la police de l'audience qui est un de ses rares privilèges. En ce dernier dimanche gris et maussade du mois d'avril, elle semble prête à toutes les batailles même les plus âpres, les plus dures qui soient. L'essentiel étant de rendre justice dans les normes que dicte la loi, et seulement la loi! Elle ne vivait que pour et par le désir ardent d'appliquer la loi comme elle a appris à le faire. Elle retourna la tête sur sa droite où se trouvait sur le représentante du ministère public, carrément allongé sur le dos, un tic propre aux parquetiers, qui ne se laissent pas faire par leurs adjoints, les commissaires et les chefs de brigade qui travaillent sous leurs ordres. Car, il est entendu que le procureur de la République est le chef de la police judiciaire, selon la Loi! Djabali appelle l'inculpé qui s'avance en même temps que la jeune victime qui est pressée de parler car elle n'oubliera jamais la mémorable raclée reçue devant des témoins aujourd'hui absents, à la barre! «Je n'ai aucune chance de voir Ala-Eddine être condamné du fait de l'absence des témoins!» se plaint - déjà - Sid-Ali alors que la juge lui lance un regard de feu: «Ici, c'est un lieu où on rend justice dans le calme et la sérénité!» tonne la magistrate qui ajoute dans la foulée: «Et puis, on ne parle que sur l'autorisation du tribunal!» Alors que la victime entra son cou entre ses frêles épaules, l'inculpé leva le bras en signe de demande de prise de parole: «Oui, inculpé, vous voulez dire quelque chose qui intéresse notre affaire?--Oui, madame la présidente, je ne suis pas en état dd' être jugé. Je demande un délai afin de constituer un avocat et je...Très bien, très bien. Il sera fait selon votre volonté. Les débats auront lieu en mai - Tandis que l'inculpé regagne sa place, la victime rougit de colère, et marmonne: «Mon agresseur l'a échappé belle ce dimanche, mais dans une semaine, nous verrons bien!»