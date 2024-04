L'impunité relève désormais du passé. Tel est l'objectif de l'action menée par les responsables de la commune d'AÎin El Türck. Celle-ci vient ainsi renforcer le dispositif mis en place dans le cadre de la lutte contre le squat des espaces publics, en particulier la frange maritime.

Cette partie est envahie par, en sus des constructions illicites, des abris illégaux des différentes barques, des jet- skis et autres embarcations de mer.

Les responsables de la commune côtière d'Aïn El Türck indiquent avoir «démoli tout récemment 15 abris de bateaux».

«Cette opération s'ajoute à une autre identique qui a été lancée auparavant et qui a été sanctionnée par la démolition de 10 autres sites de la frange maritime qui ont fait l'objet de squat dans la plage de Clairefontaine», indique-t-on.

Il s'agit d'un vaste plan portant dans ses dimensions l'éradication des points noirs ayant entaché, des années durant, la baie, soulignant que «la collectivitée, représentée par la wilaya d'Oran, continue à mettre l'accent sur la libération du moindre pan du foncier public en l'arrachant par la même des mains des squatteurs.

«Ces opérations visent dans leur ensemble le «nettoyage de la baie et des espaces publics», indique t-on.

Les deux ports d'Oran, de Kristel et d'Arzew ont, récemment, été l'objet d'une opération d'envergure qui a été sanctionnée par «le dégagement de «18 épaves de bateaux abandonnés. «La levée des épaves permettra de libérer des places d'accostage dans les bassins de ces ports et aussi sur la terre ferme, en vue de les exploiter dans différentes activités de la pêche», a-t-on expliqué, soulignant que «cette opération de désengagement des épaves obéit à des mesures complexes, ces navires étant considérés comme de l'immobilier mobile».

La direction de la pèche et des produits halieutiques de la wilaya d'Oran a indiqué avoir mobilisé tout récemment l'ensemble des moyens matériels et bateaux remorqueurs et d'autres charriant, pour retirer les gros débris de ferraille d'un grand bateau totalement rouillé et échoué à l'entrée principale du port de pèche de Kristel», relevant de la commune de Gdyel, localité située dans la partie est de la wilaya d'Oran.

Il en est de même pour la direction dudit port de pèche qui a fait état de sa «détermination quant à désengorger l'accès de ce port en le dégageant de cette masse de ferraille constituant une entrave très souvent périlleuse pour les pécheurs lors de leurs sorties au large dans le cadre de leurs activités routinières, la pèche, en occupant un récif prés de l'entrée dudit port».

Retiré de l'eau, ce bateau échoué permettra au port de pèche de Kristel de retrouver son espace d'antan.

Cette opération, une fois achevée, facilitera aux pécheurs de manoeuvrer à leur aise lors des sorties ou des accostages.

Auparavant, une cinquantaine d'embarcations ont été évacuées pour libérer ainsi les espaces occupés qui peuvent être exploités par les nombreux pécheurs. Cette opération entre dans le cadre du désengorgement des structures portuaires de pèche d'Oran, visant la redynamisation de l'activité de manière générale et la pèche de manière particulière.

Après plus de 12 ans du lancement de ses travaux, le port de Kristel est doté d'un abri de pêche.

Cette structure est de capacité d'accueil d'une centaine d'embarcations de la région», a-t-on indiqué.

Le projet, lancé en 2007, a accusé un grand retard en raison d'un ensemble de problèmes rencontrés par l'entreprise réalisatrice», a-t-on fait savoir, ajoutant que «les travaux ont bien avancé au cours des derniers mois».

Plusieurs ports de pèche seront mis à la disposition des professionnels et des citoyens.