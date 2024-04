La direction de l'environnement de la wilaya de Tizi Ouzou poursuit son travail de veille et d'accompagnement des entreprises en matière d'élimination des stocks de PCB à travers tout le territoire de la wilaya. Avant-hier, ses techniciens, accompagnés d'experts algériens et étrangers, étaient en visite dans les locaux de l'Eniem et de l'Eatt. Deux usines dont l'industrie utilise ces composants électroniques fortement polluants et par conséquent nocifs pour la santé. Des représentants du ministère de l'Environnement et des Énergies renouvelables ont, par ailleurs, pris part à cette sortie, fait savoir, dans un communiqué, la direction de l'environnement de la wilaya de Tizi Ouzou.

En fait, ce travail constamment effectué par les techniciens de cette direction est d'une importance capitale. Les PCB sont très importants dans l'industrie électronique. À notre ère caractérisée par la miniaturisation des appareils, leur utilisation s'est massivement généralisée. Mais, en contrepartie, ces derniers contiennent des composants chimiques très néfastes pour la santé, selon de nombreuses études réalisées par les plus grands laboratoires du monde. Ce qui fait que la veille doit être constante et arrimée aux standards internationaux. D'où le recours très utile aux experts internationaux.

Pour montrer l'utilité de ce matériel électronique dans nos vies quotidiennes et le danger représenté par son utilisation, il faut savoir que le PCB, en anglais Printed Circuit Board, est un composant clé des produits électroniques. C'est le substrat qui fournit et qui supporte les connexions des circuits pour les composants électroniques. Le PCB est largement utilisé dans les communications, l'automobile et surtout le matériel électronique de large utilisation. Le champ d'application des PCB s'est élargi davantage dans les années 90 avec l'avènement massif de la miniaturisation des produits électroniques. Le PCB joue aussi un rôle de liaison entre les activités industrielles, outre son rôle dans la transmission de signal et l'alimentation électrique.

Son utilisation accrue, ces dernières décennies, augmente parallèlement l'exposition à certains composants chimiques dangereux qu'il contient. Des recherches menées par les chercheurs du laboratoire français de l'UMR Inrae-Oniris Laberca (Laboratoire d'études des résidus et contaminants dans les aliments) ont en effet révélé que «certains polluants chimiques environnementaux, notamment des perturbateurs endocriniens persistants tels que les dioxines et certains polychlorobiphényls (PCBs), sont suspectés comme jouant un rôle dans la formation de cellules métastatiques qui sont responsables de 90% des décès par cancer». Les résultats obtenus montrent notamment que «des substances de la famille des dioxines (la 2,3,7,8-Tétrachlorodibenzo-p-dioxine) est significativement associée au risque d'apparition de métastases chez des patientes en surpoids présentant un indice de masse corporelle supérieur à 25.

Aussi, il est utile de rappeler que la surveillance du processus de stockage au sein des entreprises ainsi que le processus de destruction des stocks usés est d'une importance capitale. Il ne serait pas exagéré de considérer que c'est une question de santé publique.