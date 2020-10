Malgré la crise sanitaire liée à la pandémie de coronavirus, la Société de distribution de l'électricité et du gaz de la wilaya de Tizi Ouzou tient son engagement à assurer la qualité et la continuité de la distribution de l'énergie électrique et gazière d'une part, à mobiliser efficacement des moyens humains et matériels, à même de répondre aux attentes de sa clientèle et garantir ainsi un service public irréprochable, en dépit de toutes les difficultés liées à la situation, d'autre part affirme la société, dans un communiqué rendu public, hier.

En cette période exceptionnelle et dans un élan de solidarité indéfectible avec sa clientèle, celle-ci a procédé à la suspension des coupures de courant pour factures impayées, ce qui a augmenté considérablement le niveau des créances détenues auprès de ses abonnés, aussi bien privés que le secteur public. Ces créances qui sont en constante évolution, précise le communiqué, ont atteint, à la fin du premier semestre de l'année, des niveaux record, avec plus de 5 296 milliards de dinars, soit un taux d'évolution de 46,84%. Des créances sur les différents segments de la clientèle dont 1 661 milliards de dinars détenus par les ménages, qui représentent 79,58% du total des créances. Toutefois, ce que ne dit pas le communiqué, c'est que les 31% des créances, qui représentent une partie importante des impayés, sont détenus par les administrations. Ces institutions étatiques affectent, par leurs dettes, cette société autant que les ménages, sans pour autant être mis dans la pression.

Par ailleurs, selon le directeur de la société, les difficultés financières nées de cette situation affectent, d'une part, la trésorerie de la société, qui oeuvre à la pérennité des revenus sur toute la chaîne des intervenants dans ces métiers, d'autre part, freinent la concrétisation des différents projets inscrits dans les plans de développement des activités, des réseaux d'électricité et gaz, ainsi que des diverses prestations proposées à sa clientèle. La société continue également, comme c'est le cas à travers toute l'Algérie, à accomplir des efforts pour répondre aux demandes de raccordement en électricité et en gaz de sa clientèle et améliorer la qualité et la continuité de service avec le plan hiver 2020-2021 et l'été 2021 ainsi que la concrétisation de la politique de l'Etat en matière de raccordement des zones d'ombre en énergie électrique et gazière.

Enfin, pour sortir de ces difficultés, la société fait appel au sens de responsabilité de ses abonnés en invitant à s'acquitter des dettes, à travers les différents modes et diverses formules de paiement proposés. Cette situation, qui affecte la société à Tizi-Ouzou comme dans tout le reste du pays est, pour rappel, due au Covid-19 qui a imposé un confinement de plusieurs mois, qui a grevé durement les bourses des ménages.