Cette démarche, la permanence en l'occurrence, qui s'inscrit dans la cadre de l'application des dispositions de l'article 8 de la loi 13-06 modifiant et complétant la loi 04-08 relative aux conditions d'exercice des activités commerciales durant les week-ends, les congés annuels et les fêtes officielles, concernera les services commerciaux de large consommation, dont a besoin le citoyen, à l'image des magasins d'alimentation générale, de fruits et légumes, des boulangeries, des pharmacies, entre autres. Ainsi, quelque 630 commerçants ont été d'ores et déjà réquisitionnés pour les deux jours de l'Aïd. Dans le détail, la liste des commerçants devant assurer la permanence, à cette occasion, compte 174 commerçants au niveau de la daïra d'Annaba, 129 au niveau de la commune d'El Bouni, 132 pour la commune d'El Hadjar et 60 à Aïn Berda, ainsi que 135 commerçants répartis au niveau de la commune de Berrahal et de Chétaibi. Les maires sont donc dans l'obligation d'afficher, au niveau des APC, les antennes administratives et les espaces publics, la liste des commerçants concernés par la permanence. Sont également concernées par cette permanence 19 boulangeries au niveau de la daïra de Berrahal et 18 dans la daïra de Chétaibi. S'agissant des épiceries, ont été réquisitionné par la direction du commerce, 49 magasins, dont 37 au niveau de la commune de Berrahal et 12 pour la commune de Chétaibi. En sus de ces commerçants en détail, la direction du commerce a réquisitionné des unités de production. Il s'agit de cinq points de vente de produits laitiers, et sept pour les fruits et légumes. Par ailleurs, des commerçants dans d'autres branches d'activité, huit des stations d'essence et 20 magasins de restauration, fast food en l'occurrence, répartis entre Annaba, Berrahal et Chétaibi, ont aussi été réquisitionnés. Pour veiller au respect de ces réquisitions par les commerçants retenus, la direction du commerce d'Annaba a mobilisé des agents de contrôle de la qualité et de la répression des fraudes, durant les deux jours de l'Aïd. Ces brigades auront pour mission de garantir un approvisionnement ininterrompu de l'ensemble des produits de large consommation et de s'assurer de l'application effective de la permanence, faute de quoi les commerçants récalcitrants seront verbalisés. Dans ce sens, il est utile de noter que la loi prévoit des sanctions à l'encontre des récalcitrants dont la fermeture des locaux commerciaux pour une durée d'un mois assortie d'une amende allant de 30 000 à 200 000 DA contre les contrevenants.