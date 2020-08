Malgré la forte pression qu'ils connaissent, les médecins, de toutes les spécialités, de l'EHU d'Oran ont, certes, été très affectés par cet important flux, mais sont attentifs quant à la situation exceptionnelle à laquelle ils continuent de faire face en restant mobilisés et déployés, notamment en ces jours de pandémie.

Depuis l'avènement de cette maladie, l'Etablissement hospitalier universitaire 1er Novembre d'Oran, a enregistré plus de 17 000 consultations et réalisé pas moins de 7 000 tests grâce à la technique reposant sur le procédé PCR», relève-t-on du communiqué diffusé par l'Etablissement. Le document, évoquant la crise sanitaire, fait état de «près de 3 000 cas positifs qui ont été traités au niveau de l'établissement». Le même document fait état de «2 794 cas positifs ayant été révélés grâces à des tests PCR effectués par les praticiens de l'hôpital, ces derniers ont, depuis le début de la pandémie à ce jour, enregistré 2 000 patients totalement remis de la maladie, le Covid-19». Considéré en tant que pôle sanitaire de premier ordre, les praticiens de l'EHU ont, en mettant en application les nouvelles directives du ministère de la Santé, fin juin, celles-ci portant essentiellement sur le traitement à domicile des cas ne présentant pas de complications, ont suivi 350 malades confinés dans leurs domiciles, procédé appelé dans le jargon médical «hospitalisation à domicile ou encore le HAD». Et ce n'est pas tout. Le même établissement enregistre en ces moments 280 cas d'hospitalisation. «L'EHU d'Oran a, dans le but d'une prise en charge à la fois agissante et optimale, ouvert 10 services d'une capacité de 30 lits chacun, ces derniers s'ajoutent au mini-hôpital équipé des moyens nécessaires en plus d'un service de réanimation de 120 lits pour la prise en charge des malades du Covid-19», soulignent les rédacteurs du communiqué. Sur le plan des moyens humains, le personnel soignant, constitué de plus de 500 praticiens toutes spécialités confondues, ont été mobilisé. Ces derniers sont assistés par pas moins de 1000 paramédicaux, et ce dans le but de répondre à la hauteur de l'événement en prenant en charge de manière efficace l'important flux des malades. Le programme quotidien du reste des activités n'a été ni revu ni changé ni chamboulé par l'événement d'actualité, le coronavirus.

Le communiqué de l'EHU souligne que «les activités quotidiennes de l'établissement n'ont subi toutefois aucun changement depuis le début de la pandémie. Elles (les activités Ndlr) ont été maintenues avec le même rythme de l'avant-Covid19». «Il s'agit très précisément de la chirurgie laparoscopique du cancer, la chirurgie vasculaire, la chirurgie cardiaque, la chirurgie urologique, la neurologie, la chirurgie orthopédique et la traumatologie», a-t-on souligné.