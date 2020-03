A l’occasion du 8 mars, Journée internationale de la femme, nous présentons nos meilleurs vœux à toutes les juges –femmes, et parmi les 3000 et quelque femmes-magistrates, ainsi qu’ aux avocates et leurs secrétaires, les femmes notaires, les femmes- huissiers, les femmes – expertes, et toutes les greffières qui portent les espoirs d’une nouvelle justice. Il nous est impossible de passer sous silence cette fête unique pour les femmes travailleuses, notamment celles du sensible grand secteur de la magistrature, qui fonctionne très bien grâce à l’apport de la femme.

Ainsi, nous vous offrons, pour l’Histoire, celles qui nous viennent à l’esprit, pêle-mêle : à titre posthume, commençons tout d’abord, par « la mère des détenus » qu’elle écoutait respectueusement à la barre, avec beaucoup d’attention, avant d’appliquer seulement, la loi : nous nommons sans attendre, la magnifique, merveilleuse et sublime Latifa Kessenti, juge en retraite, membre du Conseil supérieur de la magistrature, dont le premier anniversaire de sa disparition approche à grands pas ! Passons maintenant aux extraordinaires Sihem Béchiri, Meriem Cherfi, Zoubida Charraf-Eddine, Farida Aroudj, Fella Henni, Fafa Benzerrouki- Sid-Lakhdhar, Chafia Abed-Maâlem, Farida Slimani, Fatma-Zohra Laouche-Bezzi, Nassima Oudainia, Leila Ouenoughi-Abdelli, Yasmina Benzadi, Yasmina Ait Hamlat, Hania Benyoussef, Hadliz Maiche, Farida Bouamrane, Djamila Khanouf, Hassina Hammache, Ourida, Fatiha - Belksir, Houaria Mechenfa, Nassira Zitouni, Yamina Ammi, Souad Adda, Saloua Makhloufi-Derbouchi, Soumaya Kassoul, Folla Ghezloune, Imène Gahfez, Ouahiba Chebaiki, Samira Kirat-Aroui, Zahia Houari, Naima Taboudoucht, Samia Bouachioune, Zahia Gazem,, Yamina Ammi, Sofia Ouhida, Djamila Chabane, Mériem Derrar, Karima Mégari-Bouchama, Nadjia Nafai–Mellal, Sofia Ouhida, Embarka Maiza, Nassima Saâda, Fatma-Zohra Alloui, Khadidja Kerkar, Nadia Amirouche, Bouchra Mihoubi, Mériem Bellih, Embarka Maiza, Malika Djabali, Sihem Benmelouka, Fazia Gaceb, Yamina Guerfi, Benkhettou Djamila, Fatima Chrief, Selma Bédri, Nassima Saâda, Fatma-Zohra Alloui, Naïma Amirat, Samia Karoum,, Amel Berikya, Dalila Issolah, Yamina Djaâfar, Chérifa Abboubi, Bahia Tabi-Allalou, Djamila Zigha, Soumia Abdessadok, Farida Ayadi, Mounira Nacer, Nadjia Nafai – Mellal, Houria Mansouri, Nadia Siam, Hadjer Benyezzar, Fatiha Fellah, Karima Houssine, Sonia Khelifi, Djamila Brahimi, Zineb Younsi, Zahoua Chagra … Ouardia Nait-Kaci et toutes celles que nous avons perdues de vue !