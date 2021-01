Le lancement imminent de la campagne de vaccination contre la Covid-19, est depuis plusieurs semaines au centre des préoccupations des pouvoirs publics locaux de la wilaya d'Annaba. Pour ne rien laisser au hasard, toutes les interrogations soulevées ont trouvé réponse dans une batterie de préparatifs, et la levée d'éventuelles contraintes pouvant entraver le bon déroulement de la campagne de vaccination. C'est un véritable branle-bas de combat à Annaba où tous les acteurs concernés par cette campagne ont été mobilisés, pour une contribution organisationnelle humaine et logistique. La direction de la santé publique à Annaba (DSP), première concernée par cette campagne, a élaboré un plan opérationnel et n'attend que l'arrivée du vaccin. C'est un dispositif massif de vaccination contre le virus qui sera engagé dans la wilaya d'Annaba. Selon les explications qui nous ont été fournies par le DSP de Annaba Mohamed Nacer Daâmeche, le dispositif est une démarche managériale fondée sur des bases scientifiques. L'impératif pour notre interlocuteur, c'est d'atteindre l'objectif escompté de cette campagne de vaccination, à savoir éradiquer la maladie et créer une immunité collective de la population. «En réduisant la mortalité et le nombre d'hospitalisations cela signifie un début d'élimination de la pandémie, dont la conséquence directe est la reprise des activités économiques, sociales et politiques», a-t-il dit. Un défi et pas des moindres pour le DSP et les autorités locales de la wilaya d'Annaba qui, jusqu'à la mise sous presse, continuent de renforcer les moyens logistiques nécessaires et surtout exigés pour la réception des 772 000 doses destinées à la wilaya d'Annaba. La réussite de ce challenge, passe impérativement par la préparation d'un circuit répondant aux normes exigées pour assurer le transport et le stockage du vaccin anti-Covid-19. Pour Mohamed Nacer Daâmeche, DSP d'Annaba, celle-ci dispose des moyens logistiques nécessaires, dont entre autres les chambres froides avec une température qui peut atteindre (-70C°). Les pouvoirs publics locaux, ont, de leur côté, procédé à la réquisition d'autres chambres froides et congélateurs des établissements de santé qui répondent aux normes exigées pour le stockage des vaccins anti-Covid-19. «Les moyens recensés sont suffisants pour recevoir le vaccin», a souligné le DSP Nacer Daâmache, en ajoutant que les équipements appropriés pour le transport des doses sont également disponibles. Par ailleurs, il est à souligner que, Annaba dispose d'équipements carboglace (ou neige carbone), aujourd'hui disponibles et capables d'assurer la chaîne du froid sur 5 à 7 jours. Avec une telle durée de conservation, toutes les zones de la wilaya seront couvertes. C'est pour dire que, le problème du transport et du stockage du vaccin ne semble pas se poser à Annaba puisque, même le secteur privé s'est fortement impliqué, avec la mobilisation des moyens de transport et de stockage (frigorifiques et chambres froides). Notons que, le secteur du transport est la seconde plus importante chaîne, que les autorités d'Annaba, ont mis en place. Celle-ci a un rôle prépondérant pour assurer l'acheminement des doses de vaccin vers les chambres de stockage mais, également vers les populations des zones et agglomérations concernées par la vaccination. Il y a lieu de souligner que, jusqu'à la mise sous presse, la coordination, la consultation et la vérification, sont à l'agenda des réunions quotidiennes, regroupant, le secteur de la santé, le transport, les services de sécurité, Protection civile, la Sonelgaz, chefs de daïra et P/APC entre autres. Chaque secteur en sa qualité a d'ores et déjà dégagé sa feuille de route pour assurer le bon fonctionnement d'une logistique appropriée à cet antidote. À l'image des services de sécurité d'Annaba, qui sont prêts, pour l'accompagnement des quantités du vaccin, lors de leur acheminement vers les destinations, où les dispositifs de réception et de stockage sont fins prêts. Ces actions et bien d'autres, ont donné lieu à un planning managérial, mis en place par les autorités locales d'Annaba. Ces dernières ont, notons-le, été les premières à avoir élaboré, un projet de vaccination massive contre le virus et soumis pour validation par les autorités centrales du pays. Ce travail titanesque, s'inscrit dans le cadre des orientations, issues de la dernière réunion avec Kamel Beldjoud, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, les walis, les walis délégués et les chefs de daïra. La réunion a eu trait, rappelons-le, entre autres points évoqués, la situation épidémiologique et à l'organisation logistique nécessaire au transport du vaccin contre le virus. Sur le déroulement de la campagne de vaccination contre la Covid-19, celui-ci s'étalera sur deux phases essentielles dans lesquelles la campagne visera des catégories spécifiques de la population. S'agissant de la situation épidémiologique à Annaba, elle s'est nettement améliorée. Selon le DSP d'Annaba, 65% des lits dans les hôpitaux de la wilaya, sont libres. «Hormis le service de réanimation de l'unité Covid-19, les 65% des lits sont vides, ce qui a allégé la pression sur le personnel médical», a affirmé le DSP. L'interlocuteur a également fait savoir que, le nombre des décès a notablement diminué «de 1 ou 2 décès tous les deux jours, alors qu'il était de 9/j», a-t-il dit. En attendant d'endiguer définitivement la pandémie, le maintien de cette amélioration de la situation sanitaire à Annaba, passe par le respect des gestes barrières.