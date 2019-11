Les fortes intempéries, qui se sont abattues ces derniers jours dans la wilaya de Tizi Ouzou, ont poussé les responsables de plusieurs secteurs à mettre les bouchées doubles pour parer au plus pressé. Ainsi, les responsables de la direction de wilaya de l’action sociale (DAS) ont dégagé une enveloppe financière pour la prise en charge des SDF qui passent leurs nuits à la belle étoile en ces temps de froid glacial. Au total, 200 millions de centimes ont été dégagés pour financer le centre d’accueil des personnes dépourvues de domicile fixe, dans la wilaya de Tizi Ouzou et plus particulièrement au chef-lieu de wilaya.

Le centre en question est situé à l’entrée est de la ville au lieudit les Chabane. La première étape de cette action sociale et humanitaire a eu lieu dans la nuit de dimanche à lundi dernier où plusieurs femmes et hommes, vivant dans la rue (dans la ville de Tizi Ouzou), ont été acheminés vers le centre d’accueil en question où ils bénéficient désormais de toutes les conditions de vie décentes et où ils sont pris en charge à 100 % : nourriture, alimentation, hébergement et bien entendu chauffage.

Cette opération se poursuivra dans les prochains jours, ont indiqué hier les responsables de la DAS de Tizi Ouzou et l’objectif consiste à mettre à l’abri le maximum de personnes n’ayant pas où s’abriter en ces temps très difficiles d’intempéries et de froid glacial. Sur un autre plan, l’hiver est également une occasion pour parler du problème de gaz et des projets de raccordement au gaz de ville. Hier, les responsables du secteur ont indiqué que de nombreux projets sont actuellement en voie d’achèvement, comme c’est le cas dans la commune d’Ath Zikki. Dans cette commune de la wilaya de Tizi Ouzou, le réseau de gaz de ville sera fonctionnel avant la fin du mois de décembre prochain, a-t-on appris.

Par ailleurs, les trois communes de Zekri, Akerrou et Ath Chaffaâ ont bénéficié également du projet de branchement au gaz de ville dont le délai de réalisation ne dépassera pas les 18 mois, selon les responsables du secteur. Ces derniers ont ajouté, en outre, que ce délai peut être respecté s’il n’y a pas d’oppositions. Un budget de 2 milliards et 100 millions de centimes a été dégagé pour mener à terme cette opération. Hier, une commission s’est rendue sur le terrain pour superviser l’opération de traçage du couloir par lequel passera la conduite de gaz qui alimentera les villages de trois communes en question. En outre, l’hiver c’est aussi la survenance du problème des infiltrations

d’eau, qui se pose dans pas mal de cités et établissements scolaires.

Ainsi, les élèves du lycée Amirouche sis au centre-ville de Tizi Ouzou, ont observé un arrêt des cours hier, pour déplorer le fait qu’une grande partie de leur établissement est menacée par un glissement de terrain dont le risque plane depuis plusieurs années. En outre, les habitants de la cité Mokkadem, sise à côté du siège de la wilaya, au centre-ville de Tizi Ouzou, ont déploré hier également le fait qu’une grande partie des logements sont inondés par les eaux des dernières pluies tombées ces derniers jours. Le problème des infiltrations d’eau s’y pose aussi avec acuité.

De leur côté, les responsables de l’Opgi ont indiqué que cet office n’est pas concerné par la gestion de ce genre de problèmes, dès lors que depuis quelques années, les logements en question sont désormais la propriété des résidents. C’est donc à ces derniers de trouver le moyen de parer à cette situation, selon les responsables de l’Opgi. Notons enfin que depuis le début des intempéries, il ne se passe pas un jour sans qu’un ou plusieurs accidents de la circulation ne soient signalés dans l’une des localités de la wilaya. C’est sur le tronçon Oued Aïssi-Tizi Ouzou (RN 12) que les accidents sont les plus fréquents. Hier, la circulation automobile sur cette route était bloquée durant toute la matinée, à cause d’un accident qui y a eu lieu en début de matinée, à cause de l’état glissant de la chaussée engendré par la pluie tombée dans la matinée.