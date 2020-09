aaMardi 22 septembre, est le premier jour de l'automne 2020! Et l'automne, c'est l'annonce de la tristesse, la mélancolie, les nuages bas, la grisaille et le brouillard du matin, les feuilles jaunes, les premières pluies, avec parfois les inondations et les dégâts, les labours, la rentrée scolaire, L'automne de cette année, est aussi celui de la mortelle pandémie, venue de la lointaine Chine, s'installant chez nous depuis février 2020 et prise en charge par le secteur sanitaire avec tous les moyens de bord. Le pays, grâce à la discipline nationale, malgré la sortie des rangs de certains irresponsables, s'en sort tant bien que mal et en 8 mois de bataille quotidienne, il n'a perdu que 1600 et quelques compatriotes (Qu'Allah les accueille en Son Vaste Eden).

Entre-temps, l'Algérie continue son petit bonhomme de chemin, en faisant des efforts surhumains pour venir en aide à ses enfants, notamment ceux qui se trouvaient coincés à l'étranger. Transportés, nourris et logés à l'oeil, ils ont pu mesurer combien ses enfants étaient chers aux gouvernants, ceux qui ont fait leur, la devise: «Pour une Algérie nouvelle», mais d'autres, estimant que l'Algérie était unique, indivisible et éternelle, on dirait plutôt «pour une République nouvelle!» un nouveau concept occupe toutes les bouches des gens, écrasés par 20 tristes et creuses années de mauvaise gouvernance par des responsables, pour le moins que l'on puisse écrire, irresponsables, cupides, rapaces et voraces! Alors que ceux qui, ici, ou depuis l'outre-mer, s'égosillent à réclamer une Algérie civile et non militaire, seraient bien inspirés de revoir l'histoire récente de leur pays pour comprendre une bonne fois pour toutes que l'armée est nationale et populaire, sans un seul mercenaire! Le slogan «armée, peuple, frères, frères!» est authentique, sans fard ni grotesque maquillage! L'avenir appartient au peuple qui est sorti un certain 22 février 2019, crier son ras le bol, portant des photos des géants libérateurs du pays, réclamant le départ des oligarques et autres suceurs de sang, demandant l'instauration de l'indépendance de la justice, devant une armée nationale et populaire, vigilante et protectrice!