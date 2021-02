Me Med Bouaïchaoui, l'avocat de la rue de la «Liberté» à Alger, est un homme de loi qui ne dit que les mots qui plaisent. Ses collègues vous diront tout simplement qu'il est élégant en tout. Lundi dernier, il traversait la rue «Abane Ramdane», lorsque tout à coup, un jeune homme s'avança vers lui, l'aborda poliment et lui demanda une carte de visite, «car, lui précisa - t -il, vous m'aviez impressionné tout à l'heure devant la terrible juge! Et comme j'ai une affaire très sensible, je voudrais vous constituer!». L'avocat sortit une carte de sa serviette, la tendit avec ce commentaire:

«Le cabinet se trouve juste derrière.» Le justiciable demanda innocemment: «Il est situé après le cabinet du bâtonnier Silini?» Et Me Bouaïchaoui d'effectuer une chute comme seul, lui sait le faire: «Oh, non, juste avant, en venant du tribunal de Sidi M'hamed-Alger!» Comme quoi, si le bâtonnier Silini est le premier avocat d'Alger, mais en matière de placement du cabinet, il est deuxième! Si le bâtonnier était présent, il aurait rectifié élégamment: «En venant de l'hôtel ‘'Essafir'', mon cabinet est situé en premier!» Cela dépend d'où l'on vient rendre visite à son conseil!