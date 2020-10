L'appareil judiciaire est un monstre à plusieurs têtes; mais un monstre inoffensif du fait que ses têtes sont particulièrement sans antennes, ni épines, sont virtuelles, donc pelées, pour peu que l'on sache s'en approcher.

La justice est un ensemble de valeurs internes à la société qu'elle est censée protéger, cajoler et dorloter pour la calmer, dans les moments les plus fous de la vie de la nation! Sa colonne vertébrale est formée du ministère public, et de la police judiciaire.

Les deux corps travaillent, quotidiennement, épaule contre épaule, évitant les choses qui fâchent.

Et les choses qui fâchent, ici, sont tout simplement les erreurs, menant souvent aux erreurs judiciaires, une véritable catastrophe pour le justiciable et souvent pour l'aura de la magistrature. Le procureur qui assiste à l'occasion aux procès suivis par les citoyens, n'oublie jamais que ses réquisitions doivent aller de pair avec les délits ou crimes du jour! Le dernier exemple qui nous vient à l'esprit, est celui du procès de Saïd Barkat et Djamel Ould Abbès, ces deux ex-ministres qui s'en sont donné à coeur joie de dilapider, bon gré, mal gré, les deniers publics!

Le procureur a tenté de ne pas se gourer dans ses demandes à propos de la malversation et de la corruption des ex- ministres et mieux,

d'ex - cadres du ministère de la (comble du vocabulaire)... Solidarité nationale! Dans le même ordre d'idées, le procureur a ri au nez de l'inculpé Ould Abbès qui a affirmé au magistrat, qu'il a mené «pas moins de 12 opérations d'attentat au cours de la guerre de Libération nationale (entre 1954 et 1962)! «Un jeune confrère assis à nos côtés, nous a alors soufflé que le procureur n'est pas allé chercher loin les «12» ans d'emprisonnement ferme, «car heureusement qu'Ould Abbès n'a pas organisé 60 attentats, sinon, il aurait été bon pour 60 ans, soit, la perpète»!