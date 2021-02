À Alger, ces jours-ci, on raconte avec plaisir l'incident qui a mis aux proses un boss d'hôtel au Maroc avec deux Algériens à court d'argent pour passer la nuit! Abdessamie R. ainsi que Hassan G. son copain de l'Ouest, alors qu'ils faisaient du tourisme au début de la pandémie, ont vécu un incident avec le patron d'un hôtel, échanger de vifs propos avec un officier de la police royale quant à la négative attitude du propriétaire. Le policier qui n'a pas pris de gants pour remettre à sa place l'inélégant patron lequel a mis à la porte deux Algériens à cours de dirhams pour s'acquitter de la nuit à passer, en cette nuit de couvre-feu sanitaire, à cause de la sérieuse et mortelle menace du coronavirus.

Doucement, sans s'énerver, l'hospitalier flic marocain a tenté de raisonner son irascible compatriote en attirant son attention, par une phrase qui fait honneur au membre des forces de l'ordre marocain: «Vous avez mis à la porte des frères algériens, en ces temps difficiles, pourquoi donc?

-- Ils n'ont pas un dirham sur eux. Ils ne veulent pas régulariser et, je...

Combien doivent-ils payer? Cent dirhams? Je suis prêt à casquer, alors c'est combien?

L'essentiel, c'est qu'ils ne doivent pas rester dehors cette nuit! Qu'en dites-vous?» répondit le flic, au bord de l'explosion. «Je vis le propriétaire rougir de honte. Il voulut s'excuser, mais renonça, avant de nous quitter avec son air de chien battu.» Lorsque le monde entier prit connaissance de l'existence du virus «de la Covid-19», un peu partout à travers la planète, un doute commença à germer dans les esprits des gens. Abdessamie finit l'anecdote en nous priant de la rapporter dans nos colonnes afin que l'on comprenne une fois pour toutes, que tous les Maghrébins sont frères à jamais.