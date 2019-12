« Place aux jeunes ! » semble être le nouveau leitmotiv de Belgacem Zeghmatl, le ministre de la Justice, garde des Sceaux qui continue à « monter » le mouvement des magistrats petit à petit. Après l’étude des centaines de recours émis par des magistrats s’estimant lésés par les services du cabinet du ministre de la Justice, le Conseil supérieur de la magistrature a fait ce qu’il a pu pour aider les contestataires. C’est ainsi que le ministre est passé à la Cour suprême qu’il a renforcé par l’apport de pas moins de cent magistrats, venant surtout de la cour d’Alger. Les Boualem Bekri, Djamel Zemmour, Yamina Guerfi, Lemnaouar Benghrifa, et autres Mohammed Brahimi, Nasséra Zitouni, sont décidés à honorer par leurs engagements, la confiance placée en eux par Zeghmati qui les connaît tous, en bien, évidemment. Bravo, braves juges et procureurs méritants. Il nous reste seulement à espérer que les nouveaux magistrats qui remplacent les promus, soient à la hauteur de la valeur et de la réputation de leurs aînés. Parce que la Cour suprême est un haut lieu d’exercice du droit pur, ces utiles et précieux renforts tombent bien, et au bon moment !