Le suicide ou encore le mot de la fin. Cinq adolescentes ont tenté d’attenter à leur vie en moins d’une semaine. La dernière en date remonte à la nuit d’avant-hier lorsqu’une jeune fille, âgée tout juste de 20 années, a été évacuée vers les urgences médicales et chirurgicales après avoir ingurgité un produit abrasif destiné aux lavages des parterres, un détergent concentré. Pour cause, la jeune fille, n’ayant pas convolé en justes noces, s’est vu infliger la sentence de la résiliation du contrat de mariage l’ayant lié avec son fiancé. Les expertises menées dans ce sens sont minimes, d’autres ne sont pas actualisées. En Algérie, et compte tenu des augmentations dont font état les médias depuis les années 2000, il semble raisonnable de considérer que le taux de suicide se situerait aux environs de 2 à 6 pour 100.000 h. Les approches réalisées au sein des grands centres hospitaliers ne peuvent aucunement regrouper tous les cas de suicide, dans la mesure où celui-ci n’est toujours pas enregistré en tant que tel sachant que les personnes ayant fait une tentative de suicide ne se dirigent pas toutes vers les CHU.

La wilaya d’Oran se taille la part du lion en occupant la première place avec un taux de 46%. Sur 196 cas de suicide enregistrés avec une prédominance des hommes. L’on retrouve 25% de femmes contre 75% d’hommes.

Suivie par la wilaya de Tlemcen avec un taux de 27,4%, soit 117 cas de suicide. Là aussi, les hommes dominent avec 76% contre 24% constitués de femmes. Idem à Sidi Bel Abbès qui s’affiche à la troisième place avec 114 cas représentant 26,7%, dont 67,5%, d’hommes et 32,4% de femmes.