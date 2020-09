Le procès de mercredi dernier, où on a vu l’inculpé Mohamed Djemai, l’ex-secrétaire général de FLN, se défendre bec et ongles de la rare inculpation «humiliation d’un journaliste (Saâd Bouokba) dans l’exercice de ses fonctions», certains curieux ont immédiatement quitté le palais de justice de Sidi M’hamed-Alger car ils ont entendu, en plein débat, le procureur dire que «cette affaire n’avait rien à voir avec la corruption, mais qu’elle visait à protéger les journalistes durant leur boulot !».

À l’annonce de cette information sortie de la bouche d’un magistrat, les amateurs de sensations fortes et autres scoops, se retirèrent sur la pointe des pieds !

En effet, pour cette catégorie de citoyens, un procès pénal n’a de valeur que s’il évoque la corruption ! Ce qui a fait que les avocats étaient à l’aise, décontractés et prêts à toutes les joutes du moment que les faits débutaient et finissaient avec un journaliste plaignant !

Le même jour, dans la même bâtisse, de la rue Abane Ramdane, on procédait à la lecture du verdict de l’affaire des «frères Kouninef» qui ont écopé de lourdes peines variant de 12 à 20 ans d’emprisonnement ferme, appuyées d’amendes de 8 millions de DA, avec la saisie des biens tant à l’extérieur qu’à l’intérieur du pays.

Deux dossiers dont un n’avait pas de quoi fouetter un chat, car il ne s’agissait pas de sensationnel !

Que représente un condamné pour humiliation à côté d’un autre pour corruption ? C’est cela l’état d’esprit des nationaux avides de scoops en 2020!

Des scoops, oui, à condition que les verdicts soient prononcés en droite ligne avec l’application de la loi.

Que n’avons-nous pas entendu lors du sit-in organisé par les robes noires d’Alger, dimanche dernier à la cour en guise de réponse au diktat du président de chambre qui a refusé, armé qu’il était par la police de l’audience, le renvoi du procès «Sovac» pour la lecture des faits reprochés à Oulmi ?