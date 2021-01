Les dossiers de la corruption continuant d'affluer sur les pupitres des tribunaux correctionnels du pays. Pour l'opinion publique, après le doute de ces interpellations, elle s'est trouvée coincée par la véracité et l'intégrité des verdicts prononcés sans haine par des magistrats que ne connaissent pas les inculpés, vu l'âge moyen des juges et trios de magistrats qui ont présidé les lourds débats, somme toute réguliers de l'aveu même de certains avocats rompus de la barre! La nouvelle année a commencé par la première affaire, en l'occurrence celle du «montage automobile» où les Med Baïri, Hassène Arbaoui, Ahmed Mazouz, Mourad Oulmi et Mahieddine Tahkout, sans oublier Ali Haddad, Metidji, Benfisseh qui sont impliqués dans une autre affaire, en instruction et l'investisseur Kherbouche.

Cette «équipe s'est trouvée élargie dans le dossier d'Ali Haddad qui a aussi mouillé les quatre anciens ministres Amar Ghoul, ministre des Transports, Amara Benyounès, ministre de l'Industrie, Karim Djoudi, ministre des Finances et Boudjema Talai, ministre des Transports. Il y a lieu de relever deux relaxes qui ont satisfait les familles Benyounès et Djemaï, les intéressés ont été jugés sereinement et relaxés normalement, car l'appel sert à libérer un innocent! Une affaire a aussi fait couler beaucoup d'encre et de salive car concernant la fameuse Mme Maya, pseudo-fille de l'ex-président de la République, Abdelaziz Bouteflika.

Cette inculpée, qui répond au patronyme de Zouleikha Nachnache et ses deux filles, a été jugée pour obtention d'indus avantages auprès de Mohamed El Ghazi, ex-ministre du Travail, Abdelghani Zaalane, ex-ministre et l'ex-Dgsn, Abdelghani Hamel. Les juges ont aussi entendu sur ce dossier, à titre de témoin, l'ancien conseiller de Bouteflika, Med Rougab. Quelques jours auparavant, la justice a aussi condamné en appel, les deux ex-ministres de la Solidarité, Djamel Ould Abbès et Saïd Barkat, pour s'être sucé les doigts dans la gestion dudit ministère.