Les «boat peoples» reprennent le large embarquant à chacune des opérations des dizaines de candidats à la mort certaine. La dernière en date remonte à avant-hier, lorsque des gardes-côtes d'Arzew, à l'est de la wilaya d'Oran, ont intercepté un groupe de candidats à l'émigration clandestine au large de la plage de cap Carbon, celui-ci est composé de 19 personnes dont une femme, l'une d'entre elles est enceinte, et deux enfants en bas âge. Originaires de la wilaya de Mostaganem, ils ont été embarqués à bord d'une barque de fabrication traditionnelle.

Auparavant, les gardes-côtes d'Oran ont intercepté un autre groupe comprenant 17 personnes, dont une personne blessée. Ces dernieres, ayant pris le départ à partir des Andalouses, sont venues de plusieurs wilayas. En fin de semaine, les plongeurs de la protection civile ont repêché, jeudi dernier au large d'Aïn Témouchent les corps sans vie de deux personnes (une femme et un enfant), alors que les éléments des gardes-côtes ont réussi à secourir 19 autres parmi les candidats à l'émigration clandestine, suite au renversement de l'embarcation à bord de laquelle elles se trouvaient.

L'embarcation, transportant 22 candidats à l'émigration clandestine, a chaviré en mer, non loin des Iles Habibas. L'intervention des gardes-côtes, tôt le matin aux environs de 4 h 30, a permis de secourir 19 personnes. Les services de la Protection civile ont repêché deux corps, l'un d'un enfant âgé de 9 ans et l'autre non encore identifié d'une femme, la trentaine. Les deux corps sans vie ont été transférés à la morgue de l'établissement public hospitalier Ahmed Medeghri d'Aïn Témouchent, tandis que les unités de la Protection civile poursuivent les recherches, après une troisième personne portée disparue en mer. Une équipe de plongée a été déployée pour cette opération. Pour leur part, les services de sécurité, territorialement compétents, ont ouvert une enquête pour faire la lumière sur les circonstances de cet événement.

À Mostaganem, l'unité territoriale des gardes-côtes a secouru, en fin de semaine, cinq personnes et a repêché quatre corps sans vie suite au renversement d'une embarcation, à son bord des candidats à l'émigration clandestine aux limites des côtes-est de la wilaya de Mostaganem. Les unités de plongée des gardes-côtes ont secouru, tôt dans la matinée de jeudi, cinq candidats à l'émigration clandestine dont la barque a chaviré à 3 miles (5,5 kilomètres), au nord de Ouled Ghalem, commune balnéaire située à 90 kilomètres à l'est de Mostaganem. Les unités des gardes-côtes, qui ont repêché quatre corps sans vie de personnes se trouvant à bord de la même barque de fabrication artisanale, poursuivent les recherches en mer pour retrouver d'autres personnes faisant partie du groupe. Cinq personnes secourues ont été reconduites au port de Mostaganem pour les formalités d'usage en pareille circonstance, tandis que les corps sans vie ont été transférés à la morgue de l'établissement public hospitalier «Ernesto Che Guevara» de Mostaganem. Auparavant, les unités de plongée des gardes-côtes ont intercepté une embarcation de fabrication artisanale à bord de laquelle se trouvaient 16 harraga, à 10 miles (18 kilomètres) au nord de Ouréah dans la commune de Mazagran, distante de 15 kilomètres, à l'ouest de Mostaganem. Les mêmes unités des gardes-côtes ont conduit les personnes arrêtées au port commercial pour les remettre aux instances concernées, avant de les présenter par-devant la justice pour le chef d'inculpation de tentative de quitter en mer le territoire national de manière illégale. Les services de la Gendarmerie nationale de Mostaganem ont déjoué durant les dernières 48 heures, plusieurs tentatives d'émigration clandestine en mer et arrêté 21 personnes.