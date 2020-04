aUn dossier de faux et usage de faux, dont le principal prévenu est un vieux retraité de plus de 75 ans, père d'une juge du siège, a vu le verdict prononcé par le trio de magistrats de la cour du Centre, soulever un super tonnerre de questions!

Il ne s'agit nullement ici de rapporter les faits ou de monter une appétissante chronique judiciaire. Il s'agit pour nous, de seulement retenir l'attention des patrons de la chancellerie, sur les travers de la justice en pleine métamorphose depuis le 22 février 2019, ce mouvement national qui a vu naître un seul héros, en l'occurrence «Sa Majesté, le peuple algérien»! Ce qui nous change un peu des responsables d'une autre ère et qui se sont trompés de temps, de lieu et de circonstance!

«Mais il y a de quoi se mordre les doigts et les orteils!» s'exclame un cousin du frais condamné qui «regrette que le vieux prévenu ait été relaxé en première instance et condamné à une très lourde peine d'emprisonnement ferme de 5 ans avec mandat de dépôt à l'audience! Vous imaginez un peu les dégâts moraux causés à la famille du condamné et principalement à sa fille magistrate, que beaucoup de collègues présentent comme une juge modèle!» se révolte un proche du prévenu, au même titre que tout le reste de la famille et même certains magistrats qui savent mieux que quiconque que la justice a aussi des défauts, comme d'ailleurs tous les secteurs! Oui, mais voilà: on nous rétorquera qu'il reste le pourvoi en cassation!

Un pourvoi prend jusqu'à 2 ans: un vieillard en taule en pleine «révolution du Sourire du peuple» qui veut bien faire confiance aux nouveaux responsables de l'Algérie nouvelle! Mais, pardi, c'est jouable!

Et le papa attendra le retour de la Cour suprême d'un dossier somme toute normal et, nous dit-on, régulier et savamment travaillé par trois magistrats aguerris et, nous assure-t-on,

intègres! C'est notre justice et nous n'en avons pas une autre de rechange!

Faisons-lui confiance, elle saura nous rendre heureux, comme des enfants qui ont retrouvé leurs jouets.