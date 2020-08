Un justiciable et lecteur de notre canard, ayant parcouru notre perle du 21 juillet 2020, intitulée «Non, monsieur le président!», est venu pour une mise au point, concernant l'accueil des gens, en particulier, d'un avocat par le président du tribunal de Bab El Oued (cour d'Alger) qui a finalement mis fin au malentendu par une franche poignée de... coudes, à défaut de... mains.

L'explication a trait au très bon comportement du président du tribunal de Bab El Oued (cour d'Alger), Azzedine Kabour, qui, et cela se voit à 200 mètres, est d'une compétence et d'une brillante éducation incomparables. Déjà, depuis Tissemessilt d'où il est venu, la population ne parle que de ce fils de famille bien à son poste, car le parquet de Bab El Oued a l'envergure d'une véritable cour de justice et donc difficile à gérer. Alors, qu'en pensent les autres justiciables, souvent irascibles?