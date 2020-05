Ils et elles méritent mieux que des réceptions autour d'un f'tour où les députés, les politiques, se mettent en valeur plus que ces hommes et femmes qui sont allés au front.

L'Algérie, comme le reste du monde, va bientôt alléger les décisions de confinement puisqu'elle a opté pour des mesures comme le port obligatoire des bavettes... La pandémie du Covid-19 entame sa courbe descendante.

Le nombre passe de 112.637 cas le 19 mai à 57 747 cas le 20 du même mois selon les chiffres officiels de l'OMS. Le chiffre enregistré le mercredi 20 est égal à celui constaté le 31 mars dernier. Toujours au niveau mondial le virus a fait lors de la dernière statistique 5 014 943 de cas confirmés et 328 462 décès à travers la planète. Pour notre pays selon le ministère et la Commission nationale chargée du suivi, l'Algérie a enregistré 7 542 cas pour 568 décès. Ces chiffres suffisent comme réponse à ceux qui ont misé sur l'effondrement de l'Algérie. Malgré sa dangerosité et la rapidité de sa propagation, l'Algérie a finalement été épargnée comparativement à d'autres pays jusque-là considérés comme développés et mieux équipés. Hier encore on enregistrait chez nous 165 nouveaux cas, 803 en Afrique du Sud, 797 en Allemagne, 418 en France, 2 346 en Iran...la tendance est à la baisse, mais la vigilance doit être de mise.

Quels enseignements tirer de cette éprouvante phase? Le test difficile que vient de vivre le pays doit servir à l'avenir dans une refonte totale du système de santé en Algérie. Malgré le manque de moyens, l'inexistence d'une stratégie de lutte contre une éventuelle guerre biologique, nos soldats en blouses blanches ont gagné la bataille en attendant de gagner la guerre. Nos médecins, nos paramédicaux, les personnels des structures sanitaires ont répondu présent quelquefois au détriment de leur santé. Ici il faut rendre un hommage particulier aux médecins, infirmiers et ambulanciers morts en mission. L'élan de solidarité né au lendemain de l'apparition des premiers cas reste l'autre fait saillant qui aura participé directement dans la guerre contre le virus.

Des pans entiers de la société se sont investis aux côtés du corps médical et ont apporté un soutien dans la bataille. Même si parfois les responsables ont montré un manque d'anticipation, de prévoyance dans leurs décisions hâtives, comme celle de lever le confinement puis d'y revenir, les mesures ont participé à ralentir la propagation. Dans quelques jours, peut-être dans quelques mois, cette guerre contre un ennemi invisible passera dans les registres de l'histoire du pays. Il faudra alors tirer les bilans et les enseignements utiles à l'avenir. Notre système de santé doit subir de sérieux changements. Il faut réhabiliter les fonctions de médecins, spécialistes, paramédicaux, brancardiers, ambulanciers... à travers des salaires dignes et motivants, des conditions de travail plus attractives.