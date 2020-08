La campagne de récolte et de transformation de la tomate industrielle 2019-2020 a enregistré des performances exceptionnelles avec une production globale de près de 13 millions de quintaux à ce jour, selon les données communiquées jeudi dernier par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural.

«Les opérations de récolte, qui ont débuté au mois de janvier au niveau des wilayas du Sud et à la deuxième décade du mois de juin, dans le nord du pays, ont réalisé à ce jour plus de 12,7 millions de qx, avec un rendement moyen de 743 qx/hectare, soit un accroissement de 77%, comparativement à la même période de l'année précédente où la production avait atteint 7,2 millions de qx», indique le ministère.

Plus de 5,3 millions de qx ont été ainsi transformés pour produire 471 780 qx de triple concentré de tomate (TCT) et 239 922 qx de double concentré de tomate (DCT). La superficie consacrée cette année à cette culture est estimée à 24.453 ha dont plus de 17.000 ont été récoltés.

La région du Sud (Adrar et Tamanrasset) a terminé ses récoltes avec une production de 726 385 qx, soit un rendement moyen de 603 qx à l'ha, tandis que les récoltes se poursuivent au Nord du pays (Skikda, Guelma, El Tarf, Annaba, Aïn Defla et Chlef).

Pour encourager les acteurs de la filière, un nouveau dispositif de facilitation de paiement des primes et de contrôle de «traçabilité» a été mis en oeuvre à compter de cette campagne. «Grâce à ce nouveau système numérisé, les primes seront versées désormais directement sur les comptes des agriculteurs et des transformateurs, alors qu'auparavant, ce sont ces derniers qui versaient les primes de soutien aux agriculteurs, ce qui engendrait des retards de paiement pour les producteurs», explique-t-on de même source. L'Etat accorde une prime de 4 DA/kilogramme de tomate livré à l'unité de transformation et cette dernière perçoit 1,50 DA/kg transformé, indique-ton.