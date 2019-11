Depuis vendredi au soir et jusqu’à hier en fin de journée, les pluies s’abattent sur le territoire de la wilaya de Bouira. Cette aubaine du ciel sème la joie parmi les paysans qui y voient les signes d’une bonne année céréalière, mais aussi pour les cultures maraîchères. « Parce que ces pluies sont fines et tombent en continu, la terre aura tout le temps pour être bien arrosée », nous confie un producteur de pomme de terre de la région d’El Esnam. Si ces pluies font des heureux parmi les agriculteurs, elles suscitent des craintes chez les citadins. Le manque d’entretien des avaloirs, l’incivilité des citoyens qui jettent leurs ordures partout sont les deux facteurs qui causent des inondations. Plusieurs points à travers la ville ressemblent à des piscines à ciel ouvert.

La circulation y est difficile, pour ne pas dire dangereuse à des endroits. C’est le cas sur les axes nationaux routiers comme la RN15, la RN 30, la RN 33 qui relient la wilaya de Bouira à Tizi Ouzou par le Djurdjura sur les hauteurs de Tirourda, Assewel plus au sud et dans la région de Dirah, la route reliant la localité de Bordj Okhriss à Magra dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj en raison des premières neiges. L’arrivée de l’hiver est synonyme de recours au chauffage. La Protection civile et dans sa lutte contre les accidents domestiques dus au gaz et au gaz brûlé (monoxyde de carbone), mène une campagne de sensibilisation à travers la totalité des communes, mais aussi à travers des appels et rappels sur la radio locale. Même si Bouira reste une wilaya considérablement dotée en gaz naturel, puisque elle totalise un taux de pénétration de plus de 80%, plusieurs localités continuent à recourir à la bouteille butane et parfois au bois et au fuel. C’est le cas particulièrement de la région d’Ouled Rached commune de la daïra de Bechloul. Les perturbations atmosphériques ont accentué les peines des villageois qui doivent se déplacer vers Ahl El Ksar et Bechloul pour se ravitailler. Même si l’heure n’est pas à la panique, le spectre des années passées est toujours en mémoire. La wilaya vient de mettre en place un dispositif de renforcement de la distribution des bouteilles de gaz vers les hameaux les plus isolés dans les daïras de Souk El Khemis, Bordj Okhris, M’Chedallah, Haizer, les hauteurs d’Aghbalou, Saharidj et Lakhdaria.

Pour les personnes vulnérables, en l’occurrence les SDF, les services de la Sûreté nationale et ceux de la Protection civile organisent des rondes pour recueillir ces personnes et les conduire vers le centre pour personnes âgées. Comme un malheur ne vient jamais seul, le mauvais temps est pour les commerçants pour éroder une énième fois le pouvoir d’achat de l’humble citoyen.

Ce don du ciel qui reste une aubaine pour les agriculteurs fait aussi l’affaire des spéculateurs qui, une nouvelle fois, revoient à la hausse leurs prix.