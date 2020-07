L'huissier de justice est un homme de droit, partenaire privilégié de la justice.

C'est un homme de confiance à qui il est confié des missions d'exécution de décisions de justice. C'est une noble mission qui l'honore et qui rassure aussi bien la justice que le citoyen - justiciable qui n'a qu'elle pour obtenir réparations.

Et pourtant, il lui arrive de glisser vers la faute... À Souk-Ahras, l'huissière poursuivie pour un grave délit n'a pas trouvé mieux, que de s'enfoncer encore plus, en aggravant son cas, qui a consisté en un usage de faux, par une tentative de fuite sur la Tunisie-soeur! Arrêtée à temps par les services de sécurité à la frontière algéro-tunisienne, l'indélicate femme de loi, avait, non seulement effectué des faux sur des documents administratifs, mais encore refusé de se présenter à la barre écouter la lecture du verdict qu'elle savait d'avance comme un coup de massue, car elle a enfreint la loi, et comment, svp!

L'affaire traitée auparavant par le ministère public de Souk-Ahras, est fournie en preuves matérielles éclatantes, quant à la responsabilité pénale de cette huissière, qui savait ce qu'elle faisait en fournissant à la justice, de fausses infos, notamment les fausses signatures apposées sur les convocations envoyées aux citoyens concernés par ces audiences, les avis d'audience faisant foi de la mauvaise gestion du courrier, gestion carrément détournée à des fins mercantiles. Reste l'appel qui, lui...