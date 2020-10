Il y a des centaines de magistrats qui zieutent les postes de responsabilité! N'y arrivent que ceux dont l'administration et l'institution judiciaire choisissent, avec comme critère: la compétence!

Et voilà le terme adéquat pour nommer le «chat»! Quitte à nous répéter, la magistrature est un merveilleux corps qui aurait dû, réunir et employer la crème de la crème de l'université. Il n'y a aucun doute! Mais les choses étant ce qu'elles furent, on a fait avec!

Malheureusement, dans la jeune République fraîchement indépendante, en 1962, on verra coup sur coup, entrer dans la justice, des greffiers formés en langue française, des jeunes qui ont rejoint la valeureuse ALN, en 1956, à l'appel du Front de Libération nationale, celui qui a réussi le pari fou de mettre sous le même toit, tous les enfants patriotes, sincères et prêts à offrir le meilleur d'eux-mêmes pour la mise à la porte, le 5 juillet 1962, des envahisseurs colonialistes!

Et parmi les jeunes recrues de la magistrature en 1962, il y a eu des magistrats de qualité. En ces temps-là, on ne parlait point de «ch'kara», ni de pots-de-vin! Depuis, la magistrature perdait de sa superbe, surtout que le pouvoir mis en place au lendemain de l'indépendance, avait la mainmise sur pratiquement tous les corps du pays, et pas seulement la justice! Aujourd'hui, les conditions sont réunies pour avoir une justice idéale! Laissons l'équipe de jeunes sous l'aile de Zeghmati, le ministre de la Justice, aller jusqu'à la satisfaction du rêve des millions d'Algériens.