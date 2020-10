Un citoyen venant de la ville des Roses, effectua un p'tit saut au tribunal administratif d'Alger, sis à Bir Mourad Raïs (Alger). Reçu par le préposé, le monsieur s'approcha du minuscule guichet unique de la petite bâtisse, le regard éteint par la lassitude du voyage Blida - Alger. Il prononça une phrase qui tomba net dans l'oreille d'El Kacimi, le dynamique greffier en chef qui lui demanda de l'accompagner dans son bureau pour une franche discussion, car il y avait de quoi! Laissant la porte de son bureau ouverte, El Kacimi invita le visiteur à s'asseoir et lui raconter le motif de sa visite. Mis à l'aise devant tant d'égards, le monsieur sortit une feuille 21 x 27 et la tendit avec précaution au greffier en chef: «Je viens directement du bureau du Trésor de la wilaya de Blida, qui devait me régler un petit problème de paperasse, dont le principal document m'a été délivré par vos soins. Seulement, voilà: on m'a soulevé un os. On m'a assuré que je devais revenir au tribunal administratif d'Alger pour faire corriger ce document au... stylo, et la cause était entendue!» El Kacimi, le greffier en chef fit une grimace, qui redevint un rictus et tonna sans prendre la mouche: «Monsieur, nous sommes en 2020, au siècle de la technologie et de la disparition progressive du stylo! Depuis un bon bout de temps! Etes-vous d'accord avec ce que je viens de vous dire? Si oui, convenez donc avec moi qu'il y a maldonne dans ce cas d'espèce! Si ces messieurs refusent d'utiliser la technologie pour régler les problèmes des citoyens, au tribunal administratif d'Alger, grâce à cette même technologie, les citoyens sont bien et vite servis. Alors, retournez voir ces messieurs et leur remettre ce mot signé par le greffier en chef, pour leur expliquer que ce reçu est dans l'ordinateur qui n'est pas habilité à recevoir des corrections au stylo! C'est clair, monsieur? Alors, que chaque service fasse son boulot, avant de renvoyer un citoyen, se farcir 100 kilomètres, dans d'horribles conditions!» Le citoyen se leva, serra fort le coude de son interlocuteur et quitta le bureau et le tribunal, heureux du reçu en main propre, signé du patron du guichet unique, et avec lequel il compte bien régler son problème le lendemain-même, au Trésor de Blida!