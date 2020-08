Parking payant, plage publique transformée en espace privatisé et expulsion des personnes refusant de payer. Cette situation a été vécue hier, à la plage des Jasmins, sise à la localité du Figuier, située entre Boumerdès et Zemmouri. C'est ce que nous avons appris d'estivants, qui se sont adressés à notre rédaction. Les ma-lheureux vacanciers, qui se sont rendus à la plage précitée avant le coup de «sifflet officiel» du début de la saison estivale, dénoncent «la mafia des parkings et des parasols», qui dictent leur loi. L'interdit sur... «l'interdit!»«Ils sont probablement des habitants des quartiers voisins. Ils imposent leurs prix aux vacanciers», témoignent les malheureux vacanciers, qui affirment «avoir été obligés de payer 100 DA pour garer leurs voitures, à l'entrée de la plage». Et ce n'est que le début... «de la taxe!»

Ce prix, imposé par les parkingeurs, comme on les appelle, n'est pas «le dernier sou» que doivent payer les vacanciers, pour profiter de la mer,car ils se re-trouvent obligés également de louer un kit «tente, table et chaise.» à quel prix? 800 DA la tente, 200 DA la table et 100 DA la chaise. «Si vous refusez de payer, vous ne risquez pas d'être expulsés. Les choses peuvent très vite dégénérer. Et vous risqueriez même votre vie!», affirment les malheureux estivants.

Ce qui s'est passé, hier, sur cette plage, n'est pas un acte isolé. Les plages de notre vaste littoral sont à la merci de cette mafia des plages, qui s'installe clandestinement. Une situation qui perdure depuis des années et qui se renouvelle à chaque saison estivale. Du côté des autorités, celles-ci se contentent de rappeler que «l'accès aux plages du pays est gratuit».