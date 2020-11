Les derniers feux de forêts enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays sont loin d'être une simple coïncidence, et surtout loin d'être des actes isolés. À Béjaïa, tout le monde s'accorde à dire que c'est bel et bien l'oeuvre de la mafia du foncier qui agit impunément, de jour comme de nuit. Ainsi, après avoir spolié les terrains communaux et domaniaux, la mafia du foncier s'attaque au massif forestier, au vu et au su de tout le monde. La règle est toute simple. Pour faire sortir une parcelle de terrain de son périmètre forestier, rien de plus simple que de mettre le feu, et le tour est joué. Après avoir dilapidé de grandes parcelles de terrain et dévasté des monts entiers à Ibachirene, à l'entrée de Béjaïa avant Bir Esslam, à Sidi Boudraham du côté de la plage du Sahel, à Tazboucht, du côté de Saket, mont de Boulimat, une station balnéaire située à 15 km à l'ouest du chef-lieu de wilaya, c'est au tour d'autre forêts à travers le territoire de la wilaya qui commence à être la cible de cette mafia qui semble plus organisée que jamais. Ces forêts ne sont pas dévastées à coups de bulldozers, c'est plutôt par une simple allumette qu'on arrive à détruire des centaines d'hectares.

Le bulldozer intervient après coup, pour niveler des terrains et les préparer à la vente.

En effet, après avoir défriché impunément toute une montagne, une opération de morcellement est en cours pour les mettre en vente sans aucun formulaire. À Sidi Boudraham, cette mafia s'attaque au périmètre des 200 hectares réservés par les forets au développement de la ville. Des bâtisses poussent comme des champignons. Mieux, l'APC de Béjaïa a tenté une opération de destructions l'année dernière, elle l'a fait face à une manifestation grandiose sur les lieux, à trois heures du matin. C'est dire que cette mafia est bel et bien organisée.

Un tour du côté de la côte Ouest de la ville de Yemma Gouraya nous renseigne sur ce massacre, précisément sur le mont de Boulimat, à Saket, à Tighremt, Oued d'Ass et Béni Ksila où des forêts sont en voie de disparition totale à cause d'un sabotage manifeste opéré par la mafia du foncier qui se débarrasse des arbres pour niveler des terrains et y ériger des cabanons et autres résidences balnéaires pour les mettre en vente à coups de milliards.

Cette situation perdure durant des années, sans qu'aucune partie, parmi les responsables, ne daigne lever le petit doigt. «Qui est responsable de ce massacre? Qui est derrière cette mafia du foncier? Qui la protège?», s'interroge le simple citoyen qui assiste impuissant à la destruction massive du massif forestier et du tissu urbain, aussi bien de la ville de Béjaïa que du reste de la wilaya. Alors que les plus hautes autorités de l'Etat mènent une grande bataille pour la récupération de quelques hectares occupés illégalement à travers le pays, les autorités locales au niveau de Béjaïa (Domaines, forêts, gendarmerie et APC restent passives devant un véritable massacre qui s'annonce contre la nature et des zones pourtant protégées par la loi.