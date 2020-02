Les bouchons créés de temps à autre sont devenus, ces temps-ci, monnaie courant sur nos routes surtout au moment de regagner les postes de travail, ou de rejoindre l’école pour ne pas citer les autres établissements scolaires.

Ce phénomène voit le jour même en présence de policiers visiblement dépassés par les évènements quotidiens.

Hier, vers 8h30, un bus blanc, sale et délabré était garé en pleine circulation, en panne, au niveau de la bretelle Garidi –Ben Aknoun, sous la bâtisse « Cévital » (Kouba). Le véhicule se trouvait en biais sur un tronçon bouchant carrément la circulation, infernale en ce moment de grands rushs, et ce, sous l’œil indifférent de deux motards intéressés par le gros bouchon créé en pleine bretelle franchement quasi bouchée. Entre-temps, le chauffeur, portable en main, ne cessait de former des numéros qui semblaient ne pas répondre. Alors, quelle est la formule à employer dans ce cas ? simple : appeler les services de dépannage qui sont les seuls à même de dégager le goudron. Le comble, c’est que le poids lourd est tombé en panne au mauvais endroit. Il se trouvait à quelques encablures de la trémie menant vers Blida et le tronçon de Saïd Hamdine (Bir Mourad Raïs). Nous sommes en plein boom pour ce qui est des accidents de la route et n’avons point besoin d’interminables files de véhicules toutes options, obstruant le chemin des établissements scolaires, d’entreprises étranglées déjà par la crise qui secoue notre pays depuis des lustres. Le gouvernement a pris les choses en main. Mais, seul, il ne pourra rien ! Oui ! Rien !