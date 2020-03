Boumerdès n'a-t-elle pas besoin d'investisseurs? C'est en tout cas ce qui ressort du calvaire que vivent depuis trois décennies deux amis qui avaient décidé de créer un projet d'intérêt public dans cette wilaya. Mais ils se retrouvent piégés par le monstre qu'est la bureaucratie. En effet, ces messieurs avaient acquis, le plus normalement du monde, un terrain à la fin des années 1980.

Légalistes jusqu'au bout, ils ont attendu de recevoir leurs papiers définitifs pour commencer la construction. Ils ne savaient pas que cela allait prendre presque toute leur...vie! Un véritable scandale, car le terrain de ces deux investisseurs, qui se trouve sur la RN 24 (en face de la supérette Nedjma), est le seul à ne pas avoir été construit dans cet îlot, tout le reste du lotissement qui a été acquis au même moment est régularisé. Faut-il devenir hors la loi pour avoir ses droits en Algérie? Surtout que depuis presque 10 ans, les visites ont été intensifiées au niveau de l'administration locale afin de régulariser ces papiers et investir dans cette wilaya en souffrance. Ils se font balader d'administration en administration, sans obtenir une réponse claire.

Pourtant, les élus locaux, sur ordre des hautes autorités du pays, ont instruit la Conservation foncière de régler tous les problèmes de terrain en suspens dans la wilaya, au niveau de ladite administration on ne veut rien entendre. Chaque jour, une nouvelle excuse: une erreur sur l'adresse, une erreur sur le nom...et, comme dernière trouvaille, le non-respect des délais de réponse par les services de la Conservation foncière. Il y a anguille sous roche, surtout que ce service refuse catégoriquement de justifier par écrit ses «excuses». Qui est responsable du blocage d'un tel investissement? Que cherche-t-on pour bloquer des citoyens dans leur droit le plus absolu? Le nouveau wali de Boumerdès, Yahia Yahyten, est appelé à enquêter sur ce terrible scandale qui symbolise les «sales» pratiques de l'ancien régime

Les nouveaux walis sont les «lieutenants» du chef de l'État, Abdelmadjid Tebboune, pour combattre ces comportements qui font de la vie des citoyens un véritable calvaire. Il l'a bien fait comprendre lors de la réunion walis-gouvernement. Car, il est conscient que la construction de la nouvelle République passe par le règlement de ce genre d'injustice...