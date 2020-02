«La durée maximale du séjour des marchandises aux ports algériens sera réduite prochainement à cinq jours (contre 21 actuellement), dans l’objectif de diminuer les coûts du transit et mieux maîtriser les flux», a indiqué à l’APS, le P-DG du groupe Services portuaires (Serport), Djelloul Achour. Cela sera possible «en vertu d’un texte réglementaire qui sera promulgué, prochainement et du projet de digitalisation des ports», a-t-il expliqué. Serport étudie en plus des solutions en partenariat avec la Société nationale des transports ferroviaires pour livrer directement les conteneurs, à partir des plateformes logistiques extra-portuaires connectées aux réseaux ferroviaires. Par ailleurs, en ce qui oncerne les ports secs qui seront moins sollicités, ce responsable propose de les ériger en plateformes logistiques, pour y développer des activités de soutien à l’export. Sur un autre plan, « les capacités des ports commerciaux algériens en matière de trafic de conteneurs vont tripler d’ici 2021, pour atteindre 6 millions d’unités contre 2 millions actuellement », a indiqué le P-DG de Serport. Ce résultat sera atteint à la faveur de la réception des nouveaux terminaux de conteneurs, dont les projets d’extension sont en cours de réalisation. Il s’agit des projets de terminaux à conteneurs d’Alger, d’Oran, de Annaba, de Béjaïa, ainsi que de DjenDjen (Jijel) où un appontement minéralier rentrera bientôt en exploitation pour les activités du complexe sidérurgique «Algerian Qatari Steel». En outre, un quai minéralier est en cours de construction au port d’Arzew pour les opérations d’import-export du complexe sidérurgique Tosyali Algérie, selon Achour. S’agissant du transport des voyageurs Achour a fait savoir qu’une nouvelle gare maritime sera réceptionnée à Annaba, dans trois mois. Elle sera dotée d’une capacité annuelle de 700 000 voyageurs et 350 000 voitures. Concernant les facilitations destinées à l’exportation, le P-DG a fait part des mesures prises pour la réduction du temps de séjour des la marchandise, réductions de 50 à 80% des tarifs d’embarquement et les couloirs verts existant dans tous les ports commerciaux.Au sujet du partenariat, Achour a fait savoir que l’étude de création d’une nouvelle société mixte est en cours, pour prendre en charge le dragage des ports. Le groupe Serport avait signé également, une convention avec «Holding Algeria chemical spécialities» pour la fabrication locale d’appontements flottants répondant aux standards internationaux, dans l’objectif d’augmenter les capacités d’accueil et d’accostage des embarcations maritimes au niveau des ports de pêche et de plaisance.