Me Samir Sidi Saïd, le défenseur de Billel Tahkout, le fils de Mahieddine, patron de TMC, condamné lourdement en première instance, a, semble-t-il, gardé de sérieuses séquelles de sa longue maladie qui l'a éloigné de la barre et de son boulot, un bon bout de temps. Nous avons eu un petit aperçu de ces séquelles, heureusement, sans gravité pour l'avocat pourtant entièrement remis. C'est ainsi que lors d'une envolée dont il détient seul le secret, l'avocat blond a dit, haut et fort, «Bzérina» au lieu de Bérézina, cette localité de la wilaya d'El Bayadh, où Tahkout Jr a bénéficié d'un lot de terrain pour en faire un projet grandiose, le plus légalement possible, avant que des interventions ne mettent fin au rêve du jeune Tahkout dans les conditions que l'on sait! Le légitime et inattendu fou-rire soulevé par cet impair verbal, a dégelé quelque peu l'ambiance qui voyait les familles catastrophées, du directeur général de l'Etusa, et de l'ex-wali de Chlef et Skikda, Faouzi Belhocine, que ses amis et camarades des études supérieures, présentent comme un commis de l'Etat sérieux, bosseur et surtout intègre, marteler à qui voulait prêter l'oreille, que leurs fils étaient complètement étrangers, mais alors loin, très loin de cette affaire... Et Me Samir Sidi Saïd, lui, a su très bien faire passer le message, tout comme Me Amine Benkraouda, l'un des conseils d'Ahmed Ouyahia, ex-Premier ministre de la période de gouvernance de Abdelaziz Bouteflika. L'avocat de Saïd Hamdine d'Alger a eu toute l'attention de la composition correctionnelle d'Alger, lorsqu'il a pris son temps et la latitude d'expliquer, en droit pur, que cet homme d'Etat qui garde malgré tout, le prestige qu'on lui connaît, ne méritait nullement le sort qu'on lui réserve, du simple fait qu'il a toujours veillé à l'intérêt suprême du pays et du peuple! L'Histoire, elle, s'en souviendra longtemps!», avait balancé, sur un ton des plus incisifs, Me Benkraouda, devant une composition attentive comme tout, témoin, la sérieuse attitude du président Ayed.