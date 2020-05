En plus du dépistage du coronavirus, les spécialistes de l'institut Pasteur d'Algérie (IPA) auront une autre mission, qui n'est pas aisée. Il se chargeront de surveiller l'extension du moustique tigre en Algérie, car le moustique tigre est de nouveau actif dans notre pays. Cet insecte est sorti de son hibernation et nous sommes en pleine période où il connaît une forte activité, de mai à novembre. Reconnaissable à ses rayures noires et blanches sur le corps et les pattes, cette espèce a fait son apparition dans le pays en 2010, indiquent les services spécialisés de l'IPA. Elle s'est, depuis, développée de manière continue dans les villes du Nord du pays. Mais cette situation est sous surveillance: le dispositif de lutte contre le moustique tigre a débuté. C'est ce qui ressort d'une note fraîchement adressée par le ministère de la Santé aux directions de la santé, les appelant à «mettre sur pied le dispositif d'alerte, de surveillance et de lutte contre la prolifération de cet insecte». Le climat chaud qui persiste actuellement, pourrait favoriser une invasion de cette espèce. Chose affirmée par le document, qui précise que le ministère de la Santé a mis en garde contre une grande vague de moustiques tigres qui pourraient envahir plusieurs wilayas dans les jours à venir. Les wilayas concernées par cette alerte sont: El Taref, Annaba, Skikda, Jijel, Boumerdès, Béjaïa, Alger, Blida, Tizi Ouzou et Tipasa», souligne la même source.La réapparition du moustique tigre a été confirmée par certains internautes. Dans ce sens, notons que de nombreux citoyens se sont plaints de sa réapparition, depuis quelques jours, sur les réseaux sociaux. Ce moustique, qui a une vilaine piqûre peut, «dans certaines conditions», transmettre un arbovirus de la dengue, du chikungunya, Zika et la fièvre jaune. Il faut savoir, dans ce sens, que seule la femelle pique et il faut qu'elle ait piqué une personne porteuse du virus, pour qu'elle le transmette.