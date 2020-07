C'est enfin officiel! La Russie envisage une production industrielle de deux vaccins contre le coronavirus, respectivement en septembre et en octobre, a annoncé, hier, la vice-Première ministre russe, Tatiana Golikova. Deux vaccins conçus par des chercheurs russes «sont aujourd'hui les plus prometteurs», a déclaré Mme Golikova, au cours d'une réunion par visioconférence avec le président Vladimir Poutine, consacrée à la pandémie de Covid-19.

Le premier est mis au point par le ministère russe de la Défense et le Centre de recherches en épidémiologie et microbiologie Nikolaï Gamaleïa. Il est déjà testé sur des humains, selon Tatiana Golikova. «Le lancement de sa production industrielle est envisagé pour septembre 2020», après une certification et des essais cliniques supplémentaires sur 1 600 personnes, a-t-elle précisé. Le deuxième vaccin est conçu au Centre de recherches sibérien Vektor et fait également l'objet d'essais cliniques qui doivent être achevés en septembre, avant une certification le même mois, selon Mme Golikova. De premières doses pourraient en être produites «en octobre 2020», a-t-elle ajouté. La Russie, au quatrième rang mondial pour le nombre des contaminations après les Etats-Unis, le Brésil et l'Inde, a proclamé dès avril sa volonté d'être parmi les premiers pays, voire le tout premier, à créer un vaccin contre le virus. Avant la fin de l'année, la Russie espère produire avec ses partenaires 200 millions de doses d'un vaccin contre le coronavirus, si les essais cliniques sont réussis, a assuré la semaine dernière Kirill Dmitriev, le président du Fonds souverain russe qui finance la mise au point du vaccin au Centre Nikolaï Gamaleïa. À rappeler que les grandes puissances sont lancées dans une course effrénée pour trouver un vaccin contre le Covid-19, depuis le début de la pandémie. Dans cette compétition planétaire aux enjeux financiers énormes, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) avait recensé, dernièrement, 25 «candidats vaccins» évalués dans des essais cliniques sur l'homme à travers le monde. Outre les essais déjà entamés, l'OMS comptabilise 139 projets de candidats vaccins en phase pré-clinique d'élaboration. Quatre sont au stade le plus avancé de «phase 3», où l'efficacité est mesurée à grande échelle. Il s'agit du vaccin de la société américaine Moderna, qui a débuté lundi dernier un test sur 30 000 volontaires, de deux projets chinois, le premier du laboratoire Sinopharm, testé sur 15 000 volontaires aux Émirats arabes unis et celui du laboratoire Sinovac, testé sur 9 000 professionnels de la santé au Brésil.

Le quatrième projet en phase 3 est mené par l'université d'Oxford, en coopération avec la société AstraZeneca, il est testé au Royaume-Uni, au Brésil et en Afrique du Sud.