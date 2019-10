La population carcérale vit de mieux en mieux.

Ce n’est pas l’affirmation d’un maton, ni d’un directeur d’une quelconque, ni encore moins d’un haut responsable de la direction de l’administration pénitentiaire, mais cette info a été crachée par les parents de détenus eux-mêmes. Après une tournée dans les périmètres des grandes prisons de Tidjelabine (Boumerdès), Koléa (Tipasa), Berrouaghia (Médéa) et évidemment les «Quatre Ha» d’El Harrach (Alger). En effet, nous avons patienté pour avoir l’avis de nombreux parents qui ont ramené les couffins aux détenus.

Le seul spectacle insoutenable à vivre en direct, reste le désarroi des mères, une fois les pieds dehors, loin de leurs garnements, pour la plupart, hélas, des jeunes...

En effet, la détresse qui se lisait sur des visages décomposés de vieilles femmes, n’avait d’égal que les mines abattues des pères impuissants devant les actes défendus par la loi.

La satisfaction est née à la suite des déclarations des familles qui ont généralement loué le bon comportement des matons et ce, grâce à l’extrême vigilance de leurs chefs et surtout aux procureurs généraux des localités cités plus haut, avec, comme exemple-type, Berrouaguia que Moussa Othmani, le procureur général du coin, à savoir, Médéa, couve de toutes ses forces avec des visites impromptues comme pour vérifier le fameux adage populaire qui affirme «qu’ à tout pharaon, il y a immanquablement un (Moïse) Moussa !» Eh oui !

Enfin, avant de clôturer ce bouquet de louanges en direction des matons dont le chef suprême s’échine depuis des décennies, faisant fi de tout ce qui est nocif et corrosif, permettez un jet de bravos à toute l’équipe de Mokhtar Fellioune, le directeur général de l’administration pénitentiaire du ministère de la Justice, qui, avec l’arrivée de Zeghmati, au poste mérité de ministre de la Justice, retrouve une seconde jeunesse et un souffle nouveau pour des jours meilleurs.