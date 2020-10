L'exigence du respect des gestes barrières dictée dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, qui connaît, ces derniers jours, une recrudescence plaçant Béjaïa au premier rang des régions les plus touchées, a provoqué jeudi dernier, la colère des transporteurs de voyageurs interurbains. Sans préavis, les exploitants de lignes de transport de voyageurs vers les quatre coins de la wilaya ont spontanément débrayé, laissant sur les quais des milliers de voyageurs durant toute la journée de jeudi dernier.

Les transporteurs de voyageurs de la wilaya de Béjaïa ont, en effet, entrepris et sans préavis, une grève générale, laissant leurs bus stationnés au niveau de la gare routière. Une action de protestation, qui trouve sa raison d'être, selon le syndicaliste Abdelkader Boucherit, de l'Ugcaa dans l'inconfort que vivent les exploitants depuis l'autorisation de reprise. Mais cette réaction n'est pas fortuite puisque elle est intervenue suite à «la désapprobation des transporteurs, après le retrait des papiers opéré par les agents de la sûreté et ceux de la direction des transports à l'encontre des transporteurs contrevenant au respect de la directive concernant la limitation du taux de remplissage à 50%», explique le syndicaliste. Outre le faible rendement de l'exploitation des lignes que les transporteurs soulèvent souvent, ce sont les «sanctions» appliquées par les autorités qui ont fait déborder le vase. L'avertissement avait été lancé par le directeur des transports, sur les ondes de la radio locale suite à un constat de négligence concernant le respect des gestes barrières dont le port obligatoire de la bavette et la limitation du nombre de passagers à la moitié de la capacité du bus. À cause de l'enregistrement de nouveaux cas au Covid-19 et faisant suite aux orientations des services de la wilaya, les services de police et de la gendarmerie ainsi que les inspecteurs de la direction des transports sont passés à l'acte.

Dès la matinée de jeudi dernier, des contrôles inopinés ont été effectués sur chaque bus été arrivant à la gare routière. Il s'est avéré que pratiquement tous les exploitants ont fait preuve de non-respect des conditions sanitaires dictées. Ayant enfreint la loi en vigueur, ils se sont vus retirer leurs papiers. Leur réaction ne s'est pas fait attendre, ils ont par conséquent décidé de cesser leur activité. Cette grève, inattendue, a surpris les voyageurs, qui se sont retrouvés coincés au niveau de la gare routière, ne pouvant pas rejoindre leurs lieux de travail et de destination.

Les transporteurs frondeurs n'ont repris le travail qu'à la suite de la restitution des papiers retirés à de nombreux transporteurs, par les agents de la direction des transports, en compagnie de ceux de la sûreté de wilaya. Toutefois, cette reprise n'est que momentanée, puisqu'un autre arrêt de travail est prévu à partir de demain par le syndicat des transporteurs. Une réunion est attendue au début de la semaine prochaine, laquelle regroupera toutes les parties liées à ce conflit, afin de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt de tout un chacun. À noter que les bus de transport urbain de l'Erub sont, eux aussi, restés à l'arrêt suite, à un mouvement de grève des receveurs qui «dénoncent les multiples pressions orchestrées par leur direction à leur encontre».