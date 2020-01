Est-ce que les deux marches hebdomadaires du Hirak ou de ce qu’il en reste, à Alger-Centre, font que la police ne s’occupe plus de la sécurité des lieux dans la banlieue où vit la majorité des citoyens, les jeunes surtout qui sont en l’occurrence auteurs et victimes de fous du volant et ce, à longueur de journée ? Tenez, en pleine commune de Kouba (Alger), le plateau des Annassers qui s’étend du MAE, des environs du Palais de la culture à la tentaculaire cité de Garidi II, et d’une partie des Sources (Bir Mourad Raïs), il y a urgence à rétablir l’ordre, surtout qu’au beau milieu de ces cités se trouve l’efficace sûreté urbaine d’El Afia, dont la situation géographique convient bien au maintien de l’ordre. C’est ainsi que ce début de semaine, trois catastrophes ont été évitées de justesse, grâce à Allah, aux coups de pot ou à la bénédiction parentale.

Dimanche matin, une affreuse collision a été évitée de peu par la faute d’un chauffard venant en marche arrière au niveau de l’intersection située dans la cité « El Amel-Coopemad-Sud »- bretelle menant à El Afia et sur le tronçon Jolie Vue- Cévital. Braquant le volant dans le mauvais sens, le jeune écervelé ne vit pas arriver un (heureusement adulte aux bons réflexes) qui l’évita in extremis ! Le deuxième incident à signaler, se situait à la sortie de la cité An Nasr - Sorécal ; vers la mosquée El Falah d’El Afia : une jeune femme arriva en trombe et au lieu de marquer le stop, jeta un œil sur sa droite et faillit être prise sur le côté gauche de son véhicule, n’était-ce le sang-froid du chauffeur d’un 4/4 qui cracha une énormité et disparut vers la cité Ezouhour (Coopemad-Nord). Le dernier croc-en-jambe fait au Code de la route, a été sans conteste le refus du chauffeur du bus de la ligne Ben Omar- Ben Aknoun, de s’arrêter à l’arrêt obligatoire à proximité du barrage de police de « Cevital », mais un peu plus loin, à l’arrêt de Garidi II, poussant les passagers à s’adonner à des courses folles en vue de rattraper le bus. C’est quoi ça ?