La salle était noire de monde et le président était en train d’interroger les non- détenus ce mercredi gris et maussade. Le juge vit soudain, l’officier de police venu annoncer l’arrivée aux geôles des vingt-huit détenus. Comme il est de coutume, l’annonce a été faite au magistrat qui est seul habilité à juger ou non s’ils pourront être appelés à comparaître de suite. Pour des raisons que nous apprendrons plus tard, au moment de l’incident que va pondre l’inculpé-détenu pour le grave délit d’exhibitionnisme, il regarde droit devant lui, côté parquetier, et commence un festival de gesticulations et menaces. Athmane G. la cinquantaine largement entamée, il est poursuivi aussi pour … rébellion, fait prévu et puni par l’article 183 du Code pénal. Alors que l’inculpation première, d’il y a 15 jours était l’exhibitionnisme ! Une comparution immédiate pour le second délit, il eut, selon la loi, une forte peine d’emprisonnement ferme de cinq années.

Le nouveau condamné le savait avec ce qu’il a fait en audience publique... Aujourd’hui, c’est la première affaire qui intéresse le tribunal. A peine avait-il mis le nez dans la salle d’audience, que le détenu s’adressa violemment à l’homme de loi enfoncé dans son fauteuil : « Goujat, fripouille, canaille ! Une fois dehors, parce qu’il faudra bien que tu paies pour m’avoir envoyé en taule, je te défigurerai tôt ou tard ! Espèce de... », hurle le détenu qui était entré dans une ire incontrôlable. Il déversera alors un déluge de grossièretés, d’insultes, d’injures et de menaces à l’intention du procureur qui bondit, mais vite rappelé à l’ordre par le juge.

L’inculpé va prestement devoir expliquer son exécrable attitude. Il considère la justice à sens unique et injuste. Pris de court par ce phénomène venu d’une autre galaxie, le président fait un signe aux deux flics et attend qu’ils fassent taire l’inculpé en furie. « Vous, restez là où vous êtes ! Je n’ai rien contre vous, donc, ne me touchez pas sinon … » Menacer des gaillards de la Dgsn. vaut cher.

Le malheureux gus ne sait pas ce que veut dire un ordre du juge derrière un pupitre ! En moins de vingt secondes, il est vite maîtrisé sans encombre et emmené en bas, dans les geôles. Le calme revenu, l’audience reprend. Force est donc restée à la loi ! Athmane G. devra attendre pour être entendu. Et des incidents de ce genre ne sont pas nombreux ! C’est pourquoi, lorsqu’il y en a un, c’est presque un évènement qu’il faut mettre sous les feux de la rampe !