Un vent d’ «optimisme», accompagné d’un nouvel élan de solidarité gouvernementale qui s’orientera à fournir davantage d’efforts pour assurer une meilleure prise en charge des catégories vulnérables de la société ciblée, souffle en Algérie.

Puisque, Kaoutar Krikou, la nouvelle ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la condition de la femme a affirmé hier à Alger, que « son département est en phase de préparer une feuille de route traduisant les préoccupations réelles des catégories vulnérables de la société qui contribuera à trouver les solutions idoines en fonction des spécificités de chaque région.»

Résolu à insuffler une nouvelle dynamique dans le secteur qu’elle dirige, la remplaçante de Ghania Eddalia a indiqué que son département «s’oriente vers une nouvelle vision de la solidarité gouvernementale basée sur la préservation du principe du soutien permanent de l’Etat à ces catégories, et prévoyant l’implication et l’insertion effective des personnes prises en charge, dans la voie du développement social.»

«L’accompagnement de l’Etat ne serait donc pas basé uniquement sur l’aide sociale, mais, à travers la formation dans le but de consolider les mécanismes de développement économiques et sociales par le renforcement de la coordination entre les différents services ministériels» a-t-elle poursuivi.

Ainsi, la ministre, qui intervenait, à l’occasion de la tenue de la première rencontre régionale des directeurs de l’Action sociale (DAS) de l’ouest a fait savoir que «le recensement des préoccupations et des problèmes soulevés par les citoyens de cette région demeure l’objectif assigné à cette rencontre.»

Cela avant d’ajouter que «celle-ci sera suivie d’autres qui auront lieu dans tout le territoire national, afin de s’enquérir des préoccupations citoyennes locales, avant de préparer un projet conforme à la réalité du terrain répondant aux revendications populaires.»

Dans ce sillage, Kaoutar Krikou a annoncé « la mise en place d’un comité de dialogue et de concertation avec les syndicats et les associations activant dans le domaine de la solidarité».

Il y a lieu de rappeler dans ce sens, que la ministre de la Solidarité, était membre du Panel du dialogue national dirigé par Karim Younès.

Poursuivant son propos, elle a indiqué que « son département ministériel prendrait toutes les mesures nécessaires de manière à venir en aide aux femmes, aux adolescents et aux personnes âgées, tout en veillant à les accompagner et à les former.»

Plus explicite, en ce qui concerne la frange des femmes, elle a révélé qu’« il existe un programme d’actions pour les promouvoir, les intégrer dans le développement social et économique, et les former politiquement en vue d’une représentation parlementaire efficace.»

Pour ce qui est des personnes âgées résidant dans les maisons de vieillesse, la ministre de la solidarité a parlé «d’une action en leur faveur pour les réintégrer progressivement dans le milieu familial.»