Depuis deux jours, date de l'entrée en vigueur de la réouverture des cafés, restaurants, hôtels et mosquées, la ville d'Annaba semble renaître à nouveau. Certes, la réouverture des commerces et des lieux de loisirs entre autres, demeure conditionnée par, le respect des mesures barrières, contre la propagation du coronavirus, mais cela n'a pas empêché la déferlante humaine sur tous espaces d'activités confondus. Cette levée totale du confinement sur la wilaya d'Annaba, a coïncidé avec la période des soldes, organisées en pareille période de chaque année. Si les petites et grandes emplettes se sont taillé la part du lion, la libération des commerces, restaurants, fast-foods, des pizzerias et cafés, étaient eux aussi bondés de gourmets et fin gourmets. Les places et placettes du centre-ville, ont retrouvé leurs nantis. Du Cours de la révolution jusqu'à la placette Alexis Lambert en passant par la place El Houria, les allers et retours des serveurs, commandes à la main, reflètent l'engouement de cette population, aux moments précieux à l'air libre. Les restaurants et les fast-foods de leur côté, ont été pris d'assaut par une clientèle languie d'un repas à table entre amis ou en famille. Partout où l'on tourne de la tête, ce sont des files d'attente, qui attendent qu'une table se libère ou attendent leur tour, pour entrer dans tel ou tel magasin.

Entre les uns et les autres, ce sont les fidèles qui, depuis deux jours, ont rejoint les mosquées de la ville pour accomplir un des dogmes de l'islam, la prière en l'occurrence. «La sérénité de la foi ne peut-être, réellement sentie que dans la maison de Dieu», se sont accordés à nous dire, des fidèles qui se rendaient à la prière du Dohr, dans la mosquée d'El Forkane d'Annaba. Les plages et les pizzerias ont, également, été au rendez-vous. Les habitués de la corniche annabie et de ses pizzerias, se sont fait un plaisir de retrouver ces lieux de rendez-vous. La côte annabie et la Balade des Anglais, sont les endroits des balades par excellence de toute la wilaya. C'est l'eldorado de la vie de jour comme de nuit. Dans la wilaya des Jujubes, c'est la vie nocturne qui prime. Trois familles sur cinq dînent, dans des restaurants ou pizzerias de la corniche. Avec la levée du confinement, les Annabis ont repris non seulement le rythme d'un quotidien séquestré par la crise sanitaire, due à la pandémie du coronavirus, mais ils ont surtout repris le gout de la vie, en renouant avec l'effervescence et l'agitation d'une vie sociale, qu'ils ne sont pas prêts à céder. C'est pourquoi, l'observation des gestes barrières est de plus en plus de mise à Annaba, la campagne de vaccination va bon train, pour tenter de maintenir le cap zéro contamination, retenu jusqu'à la mise sous presse dans la wilaya d'Annaba.