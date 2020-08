Ali. I. un fonctionnaire de Blida a remis à l'huissier de Chéraga, l'ordonnance du juge et la «grosse» concernant le droit de visite du père Ali. I. aux enfants alors que madame ne veut pas que son mari, en désaccord, bénéficie des effets de la loi. Après avoir attendu plus qu'il ne faut (plus de 40 jours), le mari apprend que l'officier -partenaire de la justice, a tout simplement détruit les documents en question. Catastrophe!

Le tonnerre semble être tombé sur la tête d'Ali. I. Qui n'en revenait pas. Que fallait-il faire? «C'était la secrétaire qui l'avait détruit! Je ne sais pas pourquoi, elle l'a fait, je suis désolé; je l'ignore? !» a-t-il dit à Ali qui a juré que les fautifs paieraient cher devant la justice. Depuis, il attend que le parquet de Chéraga (cour de Tipasa) se décarcasse pour tirer cette affaire au clair. En procédant à la destruction de documents judiciaires

officiels, l'huissier de justice n'a-t- il pas mesuré la gravité de son acte, avant de passer à... l'acte? L'a-t-il fait pour des sentiments? Pour du fric?

À la suite de pressions? «De toutes les façons, s'il est pris, il est bon pour la criminelle, et ce n'est pas rien. Elément important, véritable cheville ouvrière parmi les partenaires de la justice, au même titre qu'un avocat, ou un notaire, ou même un expert agréé auprès des tribunaux, Mais, du moment qu'il joue avec le feu, brrr! Ali. I. la pauvre victime de ce coup de poignard dans le dos, a juré par tous les saints de la région de Blida, l'huissier est en principe un garant de l'esprit de justice. «Depuis presque

15 mois, je ne dors plus. Depuis plus d'un an, je ne fais que les cabinets d'avocats, d'études d'huissiers, les couloirs des tribunaux de Blida et de Chéraga, ainsi que la cour de Blida! Depuis presque

Maintenant, je suis obligé de ne pas répondre aux multiples coups de fil de l'huissier qui cherche visiblement à acheter mon silence pour que je ne porte pas plainte. Si vous portez plainte pour destruction de documents officiels, sachez qu'il est bon pour «la réclusion perpétuelle», car l'article 214. (Loi n°82- 04 du 13 février 1982) en fait, un «faux en écriture publique ou authentique!»? confirme un juge du siège, questionné par un proche de la victime. Qu'en pensent les responsables?