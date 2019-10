Une centaine d’habitants du quartier de Draâ El Khemiss au nord du chef-lieu de la wilaya de Bouira ont manifesté, hier, devant le siège de la wilaya.

Les protestataires qui réclament la route disent être outrés par le silence observé par l’administration.

La réalisation du passage est conditionnée par l’exécution d’un jugement prononcé contre un citoyen qui a bâti sa demeure illicitement sur l’itinéraire retenu. Quand les citoyens ont exigé l’exécution de cette décision de justice ils ont, selon leurs propos, été dirigés vers l’APC qui, de son côté, les a renvoyés.

Les manifestants ont demandé à voir le premier responsable pour trouver un dénouement à une situation qui pénalise leurs enfants été comme hiver. La veille déjà, Bouira avait connu plusieurs points de tension.

Les enseignants admis sur les listes d’attente au concours national de recrutement ont observé un sit-in de protestation devant la direction de l’éducation. Les manifestants exigent leur recrutement, surtout que la direction avait fait part d’un manque de personnel pour certaines disciplines. Ces mouvements de protestation s’élargissent et font tache d’huile.

La veille c’était les contractuels de l’Anem qui avaient occupé l’entrée du siège de la wilaya pour faire valoir leur droit au recrutement.

Dimanche, plusieurs communes de la région sud de la wilaya ont connu des perturbations avec la fermeture des sièges APC de Maâmoura, Sour El Ghozlane, el Hachimia où les citoyens ont réclamé une prise en charge de leurs doléances sociales et inhérentes à la vie quotidienne.

Hier, aussi, les habitants du quartier des 166 Lots au niveau du chef-lieu de wilaya ont demandé à voir le wali pour porter à sa connaissance le problème des inondations.

La cité située en aval du projet de réalisation d’un centre de détente et loisir et aquatique subit les affres des inondations en raison du faible diamètre des canalisations des eaux pluviales. Dans la même journée et ayant eu écho de l’installation de la commission de surveillance des élections, des étudiants ont occupé le devant du siège de l’instance et ont scandé des slogans hostiles aux élections et aux membres de cette instance qualifiés de tous les noms d’oiseaux.

Les manifestants qui réclamaient la libération des détenus ont fait entendre à leurs antagonistes des mûres et des pas vertes.