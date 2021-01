Les agents de la Brigade mobile de la police judiciaire (Bmpj) d'Amizour ont arrêté deux personnes, âgées respectivement de 36 et 46 ans, en possession d'une somme de 263700 euros en faux billets. Selon un communiqué de presse de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Béjaïa. après avoir reçu des informations sur la présence d'inconnus dans la ville, écoulant des billets, en devises, circulation, de validité douteuse, les services de police ont immédiatement intensifié les recherches, interceptant un véhicule de marque Dacia Logan avec à son bord deux personnes qui ont été immédiatement arrêtées après les avoir fouillés ainsi que le véhicule. Le compagnon du chauffeur était en possession de 11 billets en devises de 500 euros, d'authenticité douteuse. À l'issue de l'enquête sur le suspect, son acolyte a été identité et retrouvé. Il a été interpellé à bord d'un véhicule Peugeot Boxor dans la commune d'Oued Ghir, après d'intenses recherches. Les enquêteurs ont découvert, à l'intérieur du véhicule une somme considérable de fausses devises étrangères. La somme saisie a été estimée à 10950 euros de divers billets. Poursuivant l'enquête, les domiciles des deux suspects ont été perquisitionnés, tant dans la ville de Béjaïa que dans la municipalité de Toudja, où a été trouvée, dans une maison, une quantité considérable de devises étrangères falsifiées et étroitement cachées dans deux sacs en plastique de 247250 euros formés de divers billets de banque.

À l'issue de l'enquête, un dossier pénal a été ficelé contre les deux suspects pour trafic de billets de banque falsifiés. Les deux individus ont été présentés à l'autorité judiciaire compétente qui a ordonné leur mise en détention, en attendant leur jugement.