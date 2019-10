C’est une délivrance et un dénouement pour les souscripteurs de la formule Aadl1 qui auront attendu une décennie, avant de pousser un grand ouf. La bibliothèque centrale de lecture publique abrite, aujourd’hui, une cérémonie de remise des clés aux bénéficiaires souscripteurs Aadl 1. Plus de 640 logements de cette formule sont attribués à leurs propriétaires qui, pour certains, ont attendu plus de 10 ans, avant de vivre ce moment heureux. L’opération concerne aussi le logement social, puisque une cinquantaine d’habitations destinées aux faibles revenus et autres nécessiteux, sont réalisées dans la circonscription d’El Hachimia. La troisième formule retenue pour l’occasion est le LPP. Ces trois formules permettent la distribution d’un total de 724 unités. Le choix du 7 octobre s’inscrit dans la célébration de la journée arabe du logement. Concernant le logement social de Bouira qui retient son souffle depuis maintenant une année, et selon une source proche de l’administration, la distribution des 537 logements LPL ne peut se faire avant le début de l’année prochaine où le nombre global avoisinera les 1000 unités. L’opération d’aujourd’hui succède à plusieurs autres, notamment la célébration d’El Achoura en 2018 où 688 unités ont été attribuées. Comme l’avait annoncé le wali Mustapha Limani, chaque fête nationale ou religieuse sera consacrée à la distribution des logements. 400 aides à la construction d’habitats ruraux,200 logements, formule LSP et 88 logements réalisés dans le cadre du LPL sont en détail ces 688 unités. Un peu plus proche de nous et à l’occasion du 5 juillet dernier où pas moins de

821 logements sociaux ont été attribués à leurs bénéficiaires à travers les communes de la wilaya. 500 aides à l’habitat rural ont été aussi affectées à leurs bénéficiaires et 20 logements LSP définitivement occupés par leurs souscripteurs. Pour revenir à la formule Aadl, Bouira réceptionnera avant la fin 2020, les 2200 unités en réalisation à l’entrée nord de la ville chef-lieu de la wilaya. Une fois n’est pas coutume, l’entreprise en charge de construire 3000 logements Aadl, bat tous les records et attire l’attention des habitants. Gebeco, pour ne pas la citer, a réalisé 800 logements en l’espace d’une année.