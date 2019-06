Ils sont 13 271 candidats à participer, dès aujourd’hui, aux épreuves du baccalauréat, session juin 2019, à travers l’ensemble de la wilaya de Annaba. Pour cela, toutes les mesures idoines en faveur des candidats ont été réunies, pour le bon déroulement des épreuves.

Une tâche partagée entre les différents acteurs concernés, explique le premier responsable de la direction de l’éducation à Annaba. Pour cela, une commission de wilaya, chapeautée par le wali, veille sur le volet organisation logistique, technique, en exécution du protocole émanant de la Centrale et le volet sécuritaire.

À cet effet, toutes les précautions ont été mises en place par les services de sécurité, police et gendarmerie. Ces derniers, mobilisés pour faciliter la circulation à proximité des centres d’examen et assurer la sécurité des candidats, en vue d’un bon déroulement des épreuves, et assurer également le transport des sujets des épreuves. Pour Ahmed Layachi, rien ne doit être laissé au hasard.

La direction de l’éducation de Annaba a pris toutes les mesures, devant favoriser le climat de l’examen.

Par ailleurs, et conformément aux dispositions prises, les enveloppes contenant les sujets des épreuves du bac seront ouvertes en temps opportun, pour éviter toute forme de diffusion ou de fuite des sujets. Pour parer à ce qui ne peut être qu’une éventualité, des brouilleurs ont été placés à travers les 52 centres d’examens. En outre, il est à noter qu’en dépit du contexte dans lequel intervient cette année le bac, le mouvement populaire en l’occurrence, il n’en demeure pas moins que le moral des prétendants à l’étape universitaire, ont le moral au beau fixe.

Un état nécessaire à la relative stabilité du secteur de l’éducation à Annaba. Ce dernier qui, convient-il de le signaler, n’a pas été impacté par les quelques grèves enregistrées dans le secteur de l’Education nationale, ce qui n’est pas le cas de leurs parents, dont plusieurs d’entre eux ont, à la veille du début des épreuves du bac, donné le meilleur d’eux-mêmes, pour aider leurs enfants à peaufiner leurs dernières préparations, mais leur éviter surtout, tout ce qui est de nature à perturber leur quiétude et leur concentration.