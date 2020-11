Agissant sur ordre du procureur de la République près le tribunal de Fellaoucen, les éléments de la police judiciaire près la sûreté de wilaya d'Oran, ayant lancé une grande offensive, viennent de démanteler un réseau composé de six individus, dont un agent municipal exerçant dans la délégation urbaine d'El Hamri, rattachée à la municipalité d'Oran. Les mis en cause, hautement spécialisés dans l'escroquerie des mal-logés, proposaient des habitations contre d'importantes sommes à payer par les victimes qui n'occuperont jamais ces habitations, étant donné que les documents leur ayant été fournis sont totalement falsifiés. En opérant leur perquisition dans le domicile de l'un des mis en cause, les policiers ont saisi d'importants outils servant de moyens permettant aux faussaires de duper leurs victimes. Il s'agit de trois cachets rectangulaires et ronds des différentes institutions administratives, de documents administratifs, des copies de cartes d'identité et une importante somme d'argent. Poussant leurs recherches, les mêmes policiers ont identifié et localisé le reste des membres composant le groupe ayant élu un domicile servant de lieu de rencontre de leurs victimes. Les mêmes policiers sont tombés nez à nez avec quatre autres cachets de différents types représentant des institutions administratives et des organismes publics, des procès-verbaux ratifiés faisant état de cessions de biens de l'Etat à des propriétés privées, plusieurs ordres de versement pour des parcelles de terrains, des copies d'actes de vente de conteneurs, des copies de cartes nationales d'identité, un permis de conduire et plusieurs téléphones cellulaires. Ayant cerné toute l'affaire, les policiers, stupéfaits en soumettant les mis en cause aux auditions, ont conclu dans leurs rapports à remettre au parquet que les victimes ont, pour ne pas se rendre compte de la gabegie leur ayant tendue, été dupées par les membres de la bande leur proposant des habitations sociales aux prix édifiants, ne dépassant pas les seuils de 3,5 millions de dinars. L'enquête fait également état de «l'investissement» de ces mis en cause dans un trafic inédit en louant des habitations de haut standing qu'ils proposent par la suite à la vente contre des sommes d'argent allant de 7,5 à 15 millions de dinars. Ce n'est pas tout. D'un tour de magie, les six individus, se faisant passer pour des cadres hautement placés ayant de solides liens avec un commissaire-priseur leur facilitant les démarches administratives et permettant l'acquisition, sont allés jusqu'à mettre sur le marché des appartements et villas, alors qu'il n'en est rien de cela hormis la duperie d'un temps bien calculé permettant d'engranger d'importantes sommes payées par des «clients» de la circonstance. Cette histoire a commencé par une plainte déposée par une victime ayant signalé avoir fait l'objet d'une «arnaque dans laquelle elle a peiné quant à s'en extirper». Les premiers éléments de l'enquête ont révélé que l'affaire est d'autant compliquée que les policiers ont, au fur et à mesure de l'évolution de leurs investigations, remonté la filière. Il s'agit d'une bande criminelle organisée, guidée par un employé municipal exerçant dans le secteur urbain d'El Hamri. Celui-ci, usant de sa fonction, procédait à la falsification des documents qu'il remettait à ses victimes, afin de pouvoir bénéficier des habitations auxquelles elles n'accéderont jamais. Les six individus sont poursuivis pour les chefs d'inculpations liés au faux et usage de faux dans des documents administratifs officiels, abus de fonction, imitation de sceaux, exploitation de locaux publics à des fins criminelles, escroquerie et usurpation de fonction.