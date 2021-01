Après une année 2020 dévorée par la pandémie et ses inconséquences, le «réveillon du 31» s'est mis au diapason du confinement partiel, qui impose des gestes barrières... Ce passage à la nouvelle année a eu, lui aussi, un goût d'inédit. La Saint-Sylvestre était tout simplement atypique. Pas de feux d'artifice ni rassemblements, encore moins de galas artistiques, cette année, pas de soirée réveillon au restaurant non plus. Confinement oblige, les Bédjaouis étaient indirectement priés de rester chez eux... Le passage à l'an 2021 était particulier.

Les policiers et gendarmes étaient mobilisés durant toute la nuit. Pour les fêtards qui ont choisi de célébrer la Saint- Sylvestre, rentrer d'une soirée avant 5 heures du matin, était impossible. Les célébrations familiales et entre amis ont dominé l'ambiance des adieux à l'année 2020. L´année 2020 est partie, laissant place à la nouvelle année 2021. La nuit spéciale marquant le passage d'une année à l'autre, la Saint-Sylvestre, a été fêtée avec cet espoir de retrouver la vie normale et de voir disparaître ce maudit virus qui a empesté la vie. Une ambiance des plus conviviales s'est créée dans les soirée privées et familiales. Pas autrement. On ne se risque pas. Les rues et les axes routiers de la région, qui, jadis, étaient animés par les va- et-vient, étaient déserts. La présence des ser-vices de sécurité était assez dissuasive. Si avant on surveillait particulièrement les buveurs, cette année ce sont les règles du confinement partiel qui préoccupaient. Au niveau des villes et des régions rurales, on a bien renoué avec l'animation propre à cette période de l'année, mais pas aussi ostentatoirement qu'avant. Les Kabyles, déjà fortement portés sur la célébration de la Saint-Sylvestre, tout un chacun a trouvé la meilleure formule pour accueillir le Nouvel An 2021. Confinement oblige! Que ce soit en ville ou dans les villages, chacun s'est inventé sa formule pour ne pas être en contradiction avec les interdits du confinement.

Durant les années précédentes, certains optaient pour la Tunisie, la Turquie, l'Egypte, l'Espagne ou encore la France, puisque les raisons ne diffèrent pas trop de celles qui ont motivé les vacances d'été, à savoir la discrétion, un cadre et un

service meilleurs, ce ne fut pas le cas cette année. Tout le monde est resté là. Ce n'est pas pour autant qu'on ne soit pas à la fête. En l'absence de commodités traditionnelles (hôtels, restaurants et espaces festifs), les soirée privées, organisées discrètement dans des villas en bord de mer ou en ville.

Les plus nantis se sont donc rabattus sur les choix des simples citoyens, qui n'ont pas pour habitude d'aller ailleurs. A Béjaïa, le réveillon était en famille ou entre amis. Tous ont salué le Nouvel An dans un esprit empreint d'espoir quant à un changement. « On passe de zéro à un», s'écriait un groupe de fêtards dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux.

Il était quelque part sur la côte comme beaucoup, dans une villa louée spécialement pour l'événement. Said était de ceux-là. Citoyen assez aisé, il s'est associé dans cette entreprise avec des partenaires de sa classe pour une nuit festive à Saket, sur la côte ouest de Béjaïa. Massi a, quant à lui, fêté le réveillon dans un coin de forêt avec ses amis autour d'un feu de bois.

L'ambiance locale était faite d'un repas prépare sur place, des boissons d'accompagnement et le mandole qui fait chanter tout le monde. Arezki a choisi l'ambiance familiale. Il a réuni autour de lui sa progéniture. pour le partage d'un repas familial rehaussé de discussions interminables, jusqu'à minuit.