Les tâches urgentes pour Belgacem Zeghmati, le nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui sait mieux que quiconque, que les tâches sont nombreuses et délicates.

Nous en avons une en tête, une très grave puisqu’elle touche directement, non seulement la crédibilité de la magistrature, mais encore l’économie du pays.

Il s’agit de jeunes et charmantes jeunes filles et élégants garçons qui approchent les magistrats, surtout ceux exerçant dans le centre du pays. Ils ou elles rôdent aux alentours des cours du pays où joue à fond la spéculation.

Entendez par là, ils ou elles tournent là où le foncier va. Alors, que l’on ouvre l’œil et le bon.

La vigilance est de rigueur ! Ces énergumènes, malheureusement des jeunes ayant compris, essayé, réessayé depuis longtemps le mécanisme, ont compris dès lors le comment approcher les juges et les utiliser plus tard pour se faire du pognon sur leur dos.

Dans ces cas-là, la prévention prévaut. Il vaut mieux empêcher le délit que de le punir plus tard, quand ces «oiseaux» finiront le sale travail.

De toutes les façons, on est averti, et on ne dira pas, plus tard, qu’on ne savait pas, si par malheur, un délit se faisait d’une manière ou d’une autre.

Cependant, la lutte contre les intermédiaires doit s’accentuer en attendant de trouver la parade contre les magistrats ripoux.