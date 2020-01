La réunion du Conseil des ministres, tenue samedi, a été l’occasion pour le ministre de l’Industrie et des Mines, Ferhat Aït Ali Brahim, de présenter un exposé sur le bilan de son secteur et les perspectives de sa relance et de son développement. L’exposé propose également un modèle de développement stratégique des filières industrielles fondé sur la valorisation des ressources nationales et des ressources humaines, la promotion de l’entreprise et l’amélioration du climat des affaires.

Ce modèle repose sur cinq lignes directrices consistant en l’accélération de la diversification de l’industrie nationale, la densification du développement de l’industrie minière, la rationalisation du déploiement territorial et de l’exploitation du foncier, le renforcement des capacités institutionnelles par la mise en place d’un cadre de concertation nationale, ainsi que la prise en charge des enjeux économiques et technologiques. A ce sujet, le président de la République a instruit le premier responsable de ce secteur d’associer la diaspora et les différents acteurs économiques - avec le concours d’institutions internationales - pour l’élaboration d’une politique industrielle répondant aux aspirations de la nouvelle Algérie.

Il l’a chargé, sur un autre plan, «d’entreprendre des mesures urgentes». En premier lieu, apporter des réponses concrètes aux dossiers sensibles, particulièrement l’importation de véhicules en kits SKD-CKD, insistant sur l’assainissement de cette situation et la mise en place de nouvelles règles, outre la question du complexe sidérurgique d’El Hadjar. Pour le chef de l’Etat, l’effort doit être orienté vers la création d’une véritable industrie constituée essentiellement des industries légères, petites et moyennes, génératrices de richesse et faisant la rupture avec celles consacrant la dépendance. Il doit également être axé sur le développement des industries manufacturières, telle la transformation de l’alfa, et l’agroalimentaire. Dans ce cadre, il a recommandé à l’exécutif un appui immédiat à l’investissement privé avec la possibilité d’accorder des incitations importantes aux opérateurs utilisant les matières premières locales.

Abdelmadjid Tebboune a insisté par ailleurs sur l’impératif de mettre un terme à l’influence accrue des lobbies et des groupes d’intérêts dans les politiques publiques. Il a appelé, dans ce sens, à la mise en place d’un système juridique stable pour une durée d’au moins 10 années, à même d’assurer une lisibilité aux investisseurs, l’objectif étant de les inciter à investir.