Une enveloppe de 500 millions de DA a été affectée par les autorités publiques pour la réalisation de projets d'aménagement et d'amélioration urbaine dans cinq communes de la wilaya de Tipaza. Ces projets d'aménagement urbain ont été lancés au profit des communes de Sidi Rached, Attatba, Koléa, Hadjout et Douaouda, dans le cadre de la 2e phase du programme sectoriel d'amélioration urbaine. Lancées par le wali, Aboubakr Seddik Boucetta, ces opérations d'aménagement se répartissent entre 13 sites des communes concernées et portent sur le raccordement au réseau d'alimentation en eau potable, la réalisation de réseaux d'assainissement, d'éclairage public et de trottoirs, ainsi que le bitumage des routes. Ces opérations s'inscrivent dans le cadre d'un programme de wilaya ciblant 13 communes, affecté d'une enveloppe de quatre milliards de DA, et dont l'exécution est assurée par les services de la wilaya. À noter que la 1ère phase de ce programme sectoriel «ambitieux» a été lancée mi-avril à travers 13 communes, notamment celles affectées par les inondations de mai 2023, à l'instar de Fouka, Bou Ismaïl, Khemisti et Tipaza.